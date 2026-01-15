Ελλάδα

Belharra: Συγκίνηση και εντυπωσιακές εικόνες από την ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

«Χρέος είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ότι την παρέλαβα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το κατάστρωμα της πρώτης Belharra του Πολεμικού Ναυτικού
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε σήμερα Πέμπτη (15.1.26) η Ελλάδα στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας την φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη από τις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό. Συγκινητική η στιγμή που η «μπουρού» του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ» ήχησε για να καλωσορίσει τη νέα φρεγάτα, στη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό. Η πρώτη από τις Belharra διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας -καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire- ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστησαν στην εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμωνα». 

14:55 | 15.01.2026
15:27 | 15.01.2026
φρεγάτα
«Κίμων»: Η στιγμή που πλοία σχηματίζουν «υδάτινη ασπίδα» γύρω από την φρεγάτα
Μικρά πλοία ψέκασαν τη νέα φρεγάτα με νερά προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους
15:26 | 15.01.2026
15:03 | 15.01.2026
Όλα όσα συνέβησαν στην μεγαλειώδη υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» σε δύο βίντεο της ΕΡΤ
14:53 | 15.01.2026

Λίγο μετά τις 14:30 η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας όπου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

14:08 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» καταπλέει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας ολοκληρώνοντας το μεγάλο ταξίδι της από τη Γαλλία.

14:02 | 15.01.2026

Υδάτινη αψίδα σχηματίστηκε από βοηθητικό πλοίο όταν ο «Κίμων» εισήλθε στον δίαυλο της Σαλαμίνας.

13:59 | 15.01.2026
Ο «χορός» της Belharra ανοιχτά του Φλοίσβου με την τριήρη «Ολυμπιάς» και το θωρηκτό «Αβέρωφ»
13:46 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και κατευθύνεται προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

13:46 | 15.01.2026
13:38 | 15.01.2026

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντάλλαξαν δώρα με τον κυβερνήτη αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη και τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού πάνω στη φρεγάτα «Κίμων». (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ)

13:26 | 15.01.2026
Η τριήρης «Ολυμπιάς» με φόντο τη φρεγάτα «Κίμων»

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISS

13:18 | 15.01.2026
Το θωρηκτό «Αβέρωφ» από τη γέφυρα της φρεγάτας Belharra

POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

13:11 | 15.01.2026
Νίκος Δένδιας: Είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη

«Μεγάλη μέρα σήμερα για το Πολεμικό Ναυτικό, μεγάλη μέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα "Κίμων" πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Και θέλω να πω, χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση standard2 plus plus είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», τόνισε στις δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας.

13:04 | 15.01.2026
13:01 | 15.01.2026

Το θωρηκτό «Αβέρωφ» επιστρέφει στο Τροκαντερό.

13:00 | 15.01.2026
Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
12:59 | 15.01.2026
Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα
12:55 | 15.01.2026
Το έμβλημα της φρεγάτας «Κίμων» στη φόρμα μέλους του πληρώματος της πρώτης Belharra

POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

12:52 | 15.01.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλοτάξιδος ο «Κίμων», με το καλό να υποδεχτούμε και τις άλλες Belharra

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα», τόνισε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «έναν ακόμη κρίκο  στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας», υπογράμμισε.

«Το πρώτο χρέος είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή από ότι την παρέλαβα. Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις άλλες τρεις Belharra που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό», κατέληξε.

12:29 | 15.01.2026
Κωνσταντίνος Τασούλας: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και ουσιαστικά. Είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης.Το νέο δόγμα προστασίας της Ελλάδας και της ειρήνης στην Α Μεσόγειο υλοποιείται», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο Κίμων διεπλευσε ανάμεσα στην ιστορική τριήρης και το θωρηκτό Αβέρωφ. Περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες για να χαλυβδώσουν ακόμη περισσότερο τις αποτρεπτικές δυνατότητες», υπογράμμισε στις δηλώσεις του.

Είναι οι ασύλληπτες οι δυνατότητες του. Καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα που θα είναι σεβαστη από φίλους αλλά και απέναντι σε όσους απειλούν Δεν θα τολμούν να το υλοποιήσουν γιατί υπάρχει ο Κίμων».

«Η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επιτύγχανε την προστασία της ειρήνης της και της σταθερότητας  στην περιοχή της», κατέληξε.

12:24 | 15.01.2026
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας πάνω στη φρεγάτα «Κίμων» - Δείτε πλάνα από την ΕΡΤ
12:22 | 15.01.2026

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

12:17 | 15.01.2026

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

12:16 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε ανάμεσα από το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» και πλέει προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

12:14 | 15.01.2026
Η πρέσβης της Γαλλίας Λοράνς Οέρ στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων»
12:08 | 15.01.2026
Συγκλονιστικές εικόνες από τη διέλευση της φρεγάτας «Κίμων» μπροστά από το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ»

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

12:02 | 15.01.2026

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

12:00 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» προσεγγίζει το σημείο όπου βρίσκονται το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς».

11:58 | 15.01.2026
11:53 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» πλέει στα νερά του Σαρωνικού (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

11:47 | 15.01.2026
Η στιγμή της απόδοσης τιμών στη φρεγάτα «Κίμων»

Η στιγμή της απόδοσης τιμών στη φρεγάτα «Κίμων» από έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

11:46 | 15.01.2026

Από τα έξι πολεμικά πλοία που συνόδευσαν τον «Κίμωνα» έχουν αποχωρήσει τα τέσσερα και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου ακολουθούν τη φρεγάτα μέχρι τη «συνάντησή» της με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς».

11:42 | 15.01.2026

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός στο κατάστρωμα της φρεγάτας Belharra.

11:41 | 15.01.2026
11:40 | 15.01.2026
11:36 | 15.01.2026
Κάτοικοι Περάματος
«Κίμων»: Ψαράδες και κάτοικοι από το Πέραμα περιμένουν την Belharra – Στόλισαν με σημαίες την προβλήτα για την υποδοχή της
Συγκίνηση σε κάθε γωνιάς της Ελλάδας από την υποδοχή της υπερσύγχρονης Belharra - Ψαράδες και πολίτες γέμισαν την προβλήματα στο Πέραμα με ελληνικές σημαίες
11:33 | 15.01.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κυβερνήτη του «Κίμωνα» αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη (αριστερά) στη φρεγάτα του πλοίου.

11:31 | 15.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γέφυρα της φρεγάτας

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

11:29 | 15.01.2026

Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού παρουσιάζουν όπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στη φρεγάτα «Κίμων» / ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:27 | 15.01.2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φρεγάτα «Κίμων» / ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:23 | 15.01.2026
Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας πάνω στην φρεγάτα «Κίμων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης πάνω στην φρεγάτα «Κίμων» / ΑΠΕ

11:13 | 15.01.2026

Η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε ανάμεσα από τα έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού που της απέδωσαν τιμές και συνεχίζει την πλεύση της για να «συναντηθεί» με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» στον όρμο του Φαλήρου.

10:59 | 15.01.2026
Ψαράδες και πολίτες από το Πέραμα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη φρεγάτα «Κίμων»
10:59 | 15.01.2026
10:58 | 15.01.2026
10:56 | 15.01.2026
Και η τριήρης «Ολυμπιάς» στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
10:48 | 15.01.2026
Το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» αναμένει να υποδεχτεί τη φρεγάτα Belharra

Η ιστορία και το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού συναντιούνται στα νερά του Σαρωνικού. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

10:41 | 15.01.2026

Το εσωτερικό της Φρεγάτας «Κίμων»  - Φωτογραφία ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra
10:38 | 15.01.2026

Έξι πολεμικά πλοία (τρία στα αριστερά και τρία στα δεξιά) ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη φρεγάτα «Κίμων».

10:35 | 15.01.2026
Ο Νίκος Δένδιας στη φρεγάτα «Κίμων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έφτασε με ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού πάνω στην φρεγάτα «Κίμων». 

10:32 | 15.01.2026

Ναύτης της φρεγάτας «Κίμων» / POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

10:32 | 15.01.2026

Γυναίκα ναύτης στη Φρεγάτα «Κίμων» / Φωτογραφία Eurokinissi

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra
10:15 | 15.01.2026
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra
10:14 | 15.01.2026
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra
10:14 | 15.01.2026
Live εικόνα

10:13 | 15.01.2026
Αβέρωφ
«Κίμων»: Το θωρηκτό «Αβέρωφ» υποδέχεται την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες ρυμούλκησης του «Αβέρωφ» ώστε μαζί με την τριήρης «Ολυμπιάς» να υποδεχθούν στα ανοιχτά την φρεγάτα
10:12 | 15.01.2026

Η φρεγάτα βρίσκεται αυτή την ώρα ανοιχτά της Αίγινας.

10:06 | 15.01.2026
Το τελετουργικό της υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων»

 

Η υποδοχή του «Κίμωνα» έχει δύο κορυφώσεις. Η πρώτη θα γίνει ανοιχτά της Αίγινας, εκεί όπου έξι πολεμικά πλοία θα βγουν για να συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Η δεύτερη, περίπου ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» να σχηματίζουν μαζί με τον «Κίμωνα» μια εικόνα υψηλού συμβολισμού.

 

Στη συνέχεια, το πλοίο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Ήδη ο Στόλος υποδέχτηκε τη φρεγάτα «Κίμων» νότια της Πελοποννήσου με τη φρεγάτα «Αιγαίον» η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση IRINI και για λίγη ώρα έπλευσε δίπλα στην πρώτη FDI.

 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα υποδεχτούν τον «Κίμωνα» ανοιχτά της Αίγινας. Δύο φρεγάτες, δύο τορπιλάκατοι και δύο κανονιοφόροι. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Δείχνει την «οικογένεια» των μονάδων που σηκώνουν σήμερα το βάρος της παρουσίας και της ετοιμότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και ταυτόχρονα φωτίζει τη φιλοσοφία της συνοδείας, της συνεργασίας και της σύνθεσης ρόλων.

Τα έξι πλοία θα κινούνται σε αντίθετη πορεία από τον «Κίμωνα». Εκείνα θα «κατεβαίνουν» στον άξονα κίνησης, ενώ η νέα φρεγάτα θα «ανεβαίνει» προς τον Σαρωνικό. Στη στιγμή της συνάντησης, ο «Κίμων» θα περάσει ανάμεσά τους. Αμέσως μετά, τα πλοία θα στρέψουν συντεταγμένα, θα πάρουν νέα πορεία και θα τον συνοδεύσουν προς τον Σαρωνικό, σχηματίζοντας έναν στολίσκο υποδοχής.

 

Η εικόνα έχει τελετουργικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα είναι βαθιά ναυτική. Δείχνει ότι η νέα φρεγάτα εντάσσεται από την πρώτη στιγμή σε ροή επιχειρησιακής λειτουργίας. Όχι ως ένα πλοίο που απλώς καταπλέει. Αλλά ως μονάδα που προστίθεται στο δόγμα συνοδείας, στην κίνηση σχηματισμού και στη λογική κοινής τακτικής εικόνας.

 

Στο σημείο αυτό προβλέπεται και η επιβίβαση της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.

 

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση στη θάλασσα με ελικόπτερο, και όχι αποκλειστικά στον Ναύσταθμο, συνδέει τον συμβολισμό με την ουσία. Η ηγεσία ανεβαίνει στο πλοίο όπως ακριβώς θα επιχειρεί. Εν κινήσει, με συνοδεία και μέσα σε ναυτικό σχηματισμό.

 

Πορεία προς τον Σαρωνικό: Η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στον ελληνικό ναυτικό χώρο

Από την Αίγινα και μετά, η νέα φρεγάτα θα κινείται με συνοδεία. Η διαδρομή προς τον Ναύσταθμο δεν θα είναι μια απλή μετακίνηση. Θα είναι η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στο ελληνικό περιβάλλον. Στον χώρο ευθύνης. Στη θάλασσα που είναι το φυσικό του πεδίο και στο προσωπικό του Στόλου που θα βλέπει από κοντά ένα πλοίο σχεδιασμένο με λογική επόμενης γενιάς.

 

Για χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό κράτησε ισχυρή παρουσία με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου. Με υψηλή ναυτοσύνη και επιμονή στη συντήρηση. Με πειθαρχία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η άφιξη του «Κίμωνα» δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια αλλά την δικαιώνει. Και ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο, όπου η διαλειτουργικότητα, η ανταλλαγή δεδομένων και η αντιαεροπορική άμυνα περιοχής αποκτούν κεντρική θέση.

 

Ένα μίλι από τη ΣΝΔ: Το «Αβέρωφ», η «Ολυμπιάς» και ο «ΚΙΜΩΝ» με τις ανάστροφες πλώρες

Η κορύφωση της υποδοχής έχει σχεδιαστεί περίπου ένα ναυτικό μίλι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί, θα βρίσκονται ήδη έξω από την προβλεπόμενη πορεία το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς». Δύο πλωτά σύμβολα με ξεχωριστή βαρύτητα. Το πρώτο κουβαλά την ιστορική μνήμη και τον θρύλο του Στόλου. Το δεύτερο μεταφέρει τη διαχρονική ναυτοσύνη του Αιγαίου και την αναφορά στις ρίζες.

 

Ο «Κίμων» θα περάσει δίπλα τους. Και η σκηνή θα αποτυπώσει τρεις εποχές μαζί. Τρεις πλωτές αναστροφές. Η εικόνα έχει υψηλό συμβολισμό, επειδή δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο πλοίο. Παρουσιάζει συνέχεια από την ιστορία, στη σύγχρονη αποστολή, και από εκεί στην τεχνολογική αιχμή.

 

Το σημείο δεν είναι τυχαίο καθώς η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι το φυτώριο των αυριανών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η διέλευση του «Κίμωνα» δίπλα στα σύμβολα της ιστορίας και μπροστά από τον χώρο που παράγει το ανθρώπινο δυναμικό του Στόλου λειτουργεί ως καθαρό μήνυμα. Η νέα γενιά θα κληθεί να υπηρετήσει σε πλοία άλλου επιπέδου. Με άλλες τακτικές, άλλη τεχνολογία και με άλλες απαιτήσεις.

 

Μετά το συμβολικό σκέλος της υποδοχής, ο «Κίμων» θα συνεχίσει και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Εκεί θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και το πρωτόκολλο.

10:01 | 15.01.2026
Live εικόνα από το ERTNews

H υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» σε ζωντανή μετάδοση.

09:59 | 15.01.2026
Το εντυπωσιακό βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού για τη φρεγάτα «Κίμων»
09:58 | 15.01.2026
Πώς το Πολεμικό Ναυτικό θα καλωσορίσει τη φρεγάτα «Κίμων»
Η φρεγάτα «Κίμων»
Belharra: Πώς το Πολεμικό Ναυτικό θα καλωσορίσει τη φρεγάτα «Κίμων» – Η υποδοχή με τα 6 πολεμικά, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς»
Έξι πολεμικά πλοία θα βγουν για να συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» θα υποδεχτούν τον «Κίμωνα»
09:55 | 15.01.2026

Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον κατάπλου της φρεγάτας «Κίμωνα» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Η υποδοχή της πρώτης από τις Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

