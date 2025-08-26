Black Hawk: Σε εξέλιξη η επιλογή πιλότων και τεχνικών για τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού

Χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση και με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος προχωρά το πιο σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα της Αεροπορίας Στρατού την τελευταία δεκαετία, τα 35 νέα ελικόπτερα τύπου UH-60M Black Hawk.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr, στις Μονάδες της Αεροπορίας Στρατού έχουν κοινοποιηθεί τα κριτήρια επιλογής των πρώτων χειριστών και τεχνικών που θα αναλάβουν τα ελικόπτερα τύπου Black Hawk, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον «πυρήνα» της νέας εποχής.

Οι διαδικασίες έχουν μπει ήδη στο τελικό στάδιο και έπειτα θα ακολουθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι εισηγήσεις των διοικητών.

Παραδόσεις από το 2027

Ήδη, έχει «κλειδώσει» εντός του 2026, ο πρώτος πυρήνας ιπτάμενων και τεχνικών θα μεταβεί στις ΗΠΑ. Εκεί, στο Fort Novosel στην Αλαμπάμα, τη «Μέκκα» των Black Hawk, θα εκπαιδευτούν στα νέα ελικόπτερα, ακριβώς όπως οι πιλότοι του αμερικανικού Στρατού Ξηράς.

Η επιστροφή τους θα συνδυαστεί με την παραλαβή των πρώτων ελικοπτέρων, ώστε η εκπαίδευση να συνεχιστεί στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, μαζί με τα νέα ελικόπτερα θα έρθουν και Αμερικανοί εκπαιδευτές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

«Στόχος είναι τα Black Hawk να γίνουν πλήρως επιχειρησιακά σε ελάχιστο διάστημα. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για καθυστερήσεις», σημειώνουν στρατιωτικές πηγές στο OnAlert.

Στη γραμμή παραγωγής της Sikorsky έχει ήδη ξεκινήσει η συναρμολόγηση των ελληνικών Black Hawk. Οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν το 2027 και θα ολοκληρωθούν σε δόσεις τα επόμενα χρόνια.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 1,145 δισ. ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί και συμφωνία εν συνεχεία υποστήριξης των εναέριων μέσων ύχους 125 εκατ. ευρώ για επτά χρόνια. Η αποπληρωμή θα ολοκληρωθεί το 2031, αρκετά μετά την παράδοση και του τελευταίου ελικοπτέρου.

Τέλος εποχής για τα Huey – Νέα βάση στη Θεσσαλονίκη

Μετά την καταστροφή στο Στεφανοβίκειο, το ΓΕΣ φαίνεται να καταλήγει όπως ήδη έχει αποκαλύψει το OnAlert.gr στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ως νέα έδρα των Black Hawk. Οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν ήδη εξασφαλιστεί κονδύλια για νέες υποδομές.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δίνει γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Η ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων προς τα βόρεια σύνορα, αλλά και το Αιγαίο, αποκτά νέα διάσταση.

Με την άφιξη των Black Hawk, τα γερασμένα UH-1H Huey περνούν οριστικά στην ιστορία. Μόνο λίγα θα διατηρηθούν για αποστολές επιτήρησης. Η Αεροπορία Στρατού μπαίνει στην εποχή των Black Hawk και των NH-90, αποκτώντας στόλο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων.

Διαμόρφωση Utility – Τα τέσσερα ελικόπτερα της ΔΕΠ

Τα ελικόπτερα θα έρθουν σε διαμόρφωση Utility, για αποστολές γενικής χρήσης με πολυβόλα και δυνατότητα ταχείας καταρρίχησης.

Σε δεύτερο χρόνο, θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοπροστασίας, ενώ τέσσερα από αυτά θα μετατραπούν σε ελικόπτερα ειδικών επιχειρήσεων για τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ): με πρόσθετα πολυβόλα M-134 Minigun, ρουκέτες, θωράκιση και εξελιγμένους αισθητήρες.

Κοινή δράση με τα NH-90

Η αύξηση των διαθεσιμοτήτων στα NH-90 δίνει στην Αεροπορία Στρατού έναν στόλο δύο τύπων που αλληλοσυμπληρώνονται. Τα NH-90, με βάση τα Μέγαρα, θεωρούνται ιδανικά για Ειδικές Επιχειρήσεις.

Τα Black Hawk, πιο «robust» και με χαμηλότερο κόστος χρήσης, θα αναλάβουν το κύριο βάρος των μεταφορικών αποστολών. Τα οφέλη:

Απόλυτη συμβατότητα με το ΝΑΤΟ και κυρίως με τις ΗΠΑ.

Ομοιοτυπία στόλου με το Πολεμικό Ναυτικό που ήδη επιχειρεί με Aegean Hawk και MH-60R.

Ταχεία επιχειρησιακή αξιοποίηση, με εκπαίδευση στις ΗΠΑ και Αμερικανούς εκπαιδευτές στην Ελλάδα.

Δυνατότητα ειδικών επιχειρήσεων, με τέσσερα Black Hawk να μετατρέπονται σε «αιχμή του δόρατος» για τη ΔΕΠ.

Η νέα εποχή

Με το πρόγραμμα Black Hawk, η Αεροπορία Στρατού περνά σε νέα εποχή. Οι εικόνες των γερασμένων Huey που ακόμα πετούν θα δώσουν τη θέση τους σε ελικόπτερα που αποτελούν «εργάτη» αλλά και «πολλαπλασιαστή ισχύος» σε κάθε σύγχρονο στρατό.

Το πρόγραμμα των Black Hawk αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εξοπλιστικά βήματα για τον Ελληνικό Στρατό. Με τα πρώτα στελέχη να εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ ήδη από το 2026, με παραδόσεις που ξεκινούν το 2027 και με πλήρες σχέδιο ένταξης στη Θεσσαλονίκη, το ΓΕΣ βάζει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό πλάνο.

Η Αεροπορία Στρατού ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της τα γερασμένα Huey και να περάσει σε μια νέα εποχή επιχειρησιακής ισχύος, με τα Black Hawk να γίνονται το «άλογο εργασίας» για τις καθημερινές αποστολές αλλά και το αιχμηρό δόρυ για τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς