Δεσμεύονται οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανάμεσά τους και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής

Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν οι Αρχές, όπως έγινε γνωστό σήμερα Δευτέρα (19.1.26).

Ανάμεσα στους 12 αγρότες είναι και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 60.000 ευρώ.

Οι εντολές για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν συνολικά 17 πρόσωπα, αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διατάξεις για δέσμευση άρχισαν να εκδίδονται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα με πρώτες εκείνες που αφορούσαν τους αγροτοσυνδικαλιστές της Μακεδονίας, Κώστα Ανεστίδη και Γιώργο Μπότα. Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους.

Οι εισαγγελικές διατάξεις προβλέπουν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό συμβαίνει διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ποσά των επιδοτήσεων που φέρονται να έχουν εισπραχθεί παρανόμως δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 120.000 ευρώ.

Ωστόσο, σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, έχει διαταχθεί πλήρης δέσμευση τόσο της κινητής και ακίνητης περιουσίας όσο και των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.

Τη δικογραφία σχηματίζει η Οικονομική Αστυνομία, η οποία συνεχίζει να συλλέγει και να αξιολογεί αποδεικτικά στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα αποφασίσει εάν τα στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον των 17 ατόμων.

Η ανακοίνωση της δέσμευσης των συγκεκριμένων λογαριασμών έγινε την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την αντιπροσωπεία των μπλόκων από τη Νίκαια Λάρισας, την Καρδίτσα, το Κάστρο Βοιωτίας, τα Μάλγαρα και άλλα.