Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα, προσβλέπω σε μία ουσιαστική συζήτηση

Στην ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, το μεσημέρι της Δευτέρας (19.01.2026).

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των μπλόκων. Εξέφρασε ωστόσο την πεποίθηση ότι μπορεί να τεθεί ένα τέλος στην περίοδο έντασης, η οποία – όπως σημείωσε – δεν ωφέλησε ούτε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών ούτε την κοινωνία. «Η κοινωνία ζητά να προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι στο τραπέζι θα τεθούν ξεκάθαρα τόσο όσα αιτήματα είναι υλοποιήσιμα όσο και εκείνα που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις που αφορούν διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το αγροτικό ρεύμα και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, σημειώνοντας πως είναι έτοιμη να συζητήσει τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη στήριξη τιμών για καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μέσω ανακατανομής κονδυλίων που εξοικονομήθηκαν μετά τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των μπλόκων είναι σε εξέλιξη. Η αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελείται από 25 άτομα και 6 παρατηρητές. Έξω από το κυβερνητικό μέγαρο βρέθηκε και ο Κώστας Ανεστίδης, πρόσωπο που έχει τεθεί εκτός τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο έως πρόσφατα εκπροσωπούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα προβάλλουν στο κυβερνητικό επιτελείο τη λίστα με τα 14 αιτήματα για τα οποία, όπως λένε, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα, ωστόσο οι εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων θα ζητήσουν εναλλακτικά να εξαντληθεί και το τελευταίο κοινοτικό κονδύλι για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Οι «κόκκινες γραμμές» των αγροτών είναι τρεις: η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση»