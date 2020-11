Διαδικτυακά επιστρέφει το 11ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (Ethnofest) από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 6 Δεκεμβρίου με 40 ταινίες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους με εξαίρεση το τμήμα του Πανοράματος σε ελληνικό υποτιτλισμό, όπου θα προβληθούν ντοκιμαντέρ από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και το Μεξικό εστιασμένα σε ζητήματα φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτιστικής ταυτότητας.

Αυτή τη χρονιά, η ειδική θεματική ενότητα του Ethnofest αφιερώνεται στο φαινόμενο του Brexit και τους αμέτρητους σχηματισμούς του. Σε επιμέλεια του κοινωνικού ανθρωπολόγου Θεόδωρου Ρακόπουλου (Πανεπιστήμιο του Όσλο) παρουσιάζονται διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις στο θέμα, όπως Way My It Did I (Μαρία Αναστασίου), Ακούστε Τη Βρετανία, (Listen to Britain, Rhys Lewis) και ο Τελευταίος Γύρος Jaldi 5 (Last Round of Jaldi 5, Ellen Lapper).

Το 11ο Ethnofest διευρύνει επίσης τα όρια με δημιουργούς σε κινηματογραφικούς πειραματισμούς στην Εεθνογραφία αλλά και με τις πρώτες απόπειρες νέων δημιουργών, οι οποίοι μέσα στο πλαίσιο των ποικίλων ακαδημαϊκών προγραμμάτων και summer schools καταφέρνουν να δημιουργήσουν ταινίες ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

Επίσης, όπως κάθε χρόνο παρουσιάζει μια επιλογή των πιο άρτιων δειγμάτων από τις ταινίες που παράγονται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην οπτική ανθρωπολογία και σε συναφή πεδία. Φέτος, οι δέκα προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες του προγράμματος αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του κινηματογραφικού μέσου και το βαθμό εξέλιξης της χρήσης του στα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Ακόμα, στο πλαίσιο των ειδικών προβολών του Φεστιβάλ η ενότητα Focus on Archive εξετάζει την επίκαιρη τάση της δημιουργικής χρήσης του αρχείου στο ντοκιμαντέρ επισημαίνοντας ότι «η συνθήκη του lockdown έχει κάνει επιτακτική την ψηφιακή ανάδειξη και την δημιουργική ενασχόληση με το αρχείο ενώ μέσα από αυτή, έχει προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση για συνέργειες, διεπιστημονικότητα, και διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και ανθρωπολόγων».

Ένα ειδικό αφιέρωμα στο πολιτισμικό υοπίο και πολιτιστική κληρονομιά και με παράλληλες εκδηλώσεις masterclasses ολοκληρώνουν το διαδικτυακό πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.ethnofest.gr

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ