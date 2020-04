ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ειδικό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19», που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς.

Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning στο πλαίσιο των δράσεων “eTwinning to support closed schools” και “Μένουμε στο Σπίτι με το eTwinning” έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Στη θεματολογία τoυ εν λόγω διαδικτυακού σεμιναρίου συμπεριλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

– Οι βασικές αρχές της ευεξίας (wellbeing), όπως αυτές εφαρμόζονται από εκπαιδευτικούς στη Σκοτία.

– Καλές πρακτικές για την προαγωγή της υγείας και την υποστήριξη των μαθητών την περίοδο του Covid-19.

– Δραστηριότητες που αναπτύσσουν μια ανοιχτή και θετική στάση ζωής και συμβάλλουν στη συναισθηματική ανθεκτικότητα, για να υλοποιήσετε με τους/τις μαθητές/μαθήτριές σας διαδικτυακά.

Συντονίστρια του webinar είναι η κα Ηλέκτρα Μπάδα, Πολιτισμική Ανθρωπολόγος, (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in Europe Network Foundation στην Ελλάδα. Στο webinar θα συμμετέχει, επίσης, ως ομιλήτρια η κα Suzanne Hargreaves (Education Scotland), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in Europe Network Foundation στη Σκοτία. Οι γλώσσες διεξαγωγής του webinar είναι η ελληνική και η αγγλική.

Το webinar θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 18:30-19:30 με τη χρήση της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης https://meeting.sch.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.etwinning.gr/survey/index.php/534826/lang-el . H φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.

Θα επιλεγούν οι πρώτοι 150 εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν εγκαίρως την αίτηση τους, οι οποίοι στη συνέχεια θα λάβουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και τον σχετικό σύνδεσμο για τη συμμετοχή τους στο webinar.