Σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τα ελληνοτουρκικά, σε μια στιγμή που όλες οι πληροφορίες εδώ και 24 ώρες μιλούν για αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο, την οποία προκάλεσε η Τουρκία με την προκλητική της NAVTEX για το… σουλάτσο του Oruc Reis νότια από το Καστελόριζο, η είδηση πως η Ελλάδα εξέδωσε τη δική της οδηγία και μάλιστα για ασκήσεις με πυρά, προκάλεσε τουλάχιστον εντύπωση.

Τα όσα ακολούθησαν της έκδοσης της ελληνικής NAVTEX προκάλεσαν κραυσίγελο! Γιατί η NAVTEX, την οποία μετέδωσε και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν ήταν ακριβώς αυτό που φαινόταν.

Τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το Πεντάγωνο, η έκδοση NAVTEX διαψεύδεται κατηγορηματικά. Και μάλιστα προκαλεί ερωτήματα και δυσαρέσκεια, γιατί ο… μύλος που δημιουργήθηκε, έρχεται σε μια στιγμή που οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες, οι χειρισμοί που απαιτούνται είναι λεπτοί και δεν μπορεί κανείς να παίζει με τέτοια θέματα.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όσο αυτό είναι δυνατό…

Η NAVTEX υπάρχει, αφορά σε άσκηση με πυρά. Δεν εκδόθηκε όμως από το Πολεμικό Ναυτικό, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αλλά από το Λιμενικό! Αφορά λοιπόν άσκηση του Λιμενικού που ήταν προγραμματισμένη να γίνει ανοιχτά από το Καστελόριζο, φυσικά σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και με πυρά.

Συνήθως, όμως, τέτοιες ασκήσεις γίνονται στα έξι μίλια και συνηθίζεται η έκδοση NAVTEX. Το ότι εκδόθηκε, για μια τέτοια άσκηση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι απαράδεκτο λάθος και προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα.

Η NAVTEX που εκδόθηκε τελικά ανήκε στο… Λιμενικό, ανέφερε:

ZCZC HA81

261115 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 413/20

KASTELORIZO SEA

MEGISTI ISLAND

FIRING EXERCISES ON

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

IN AREA BOUNDED BY THE POSITIONS:

36-03,35N 029-35,32E

36-03,35N 029-33,56E

36-05,40N 029-36,03E

36-05,32N 029-33,51E

APPROACH AND TRANSIT PROHIBITED

CANCEL THIS MSG 301700 UTC JUL 20

Λίγη ώρα, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, με την οποία επιχειρεί να ακυρώσει την ελληνική οδηγία και στην οποία αναφέρει πως η ελληνική οδηγία είναι “παραβίαση του αποστρατικοποιημένου status του Καστελόριζο βάσει της Συνθήκης του Παρισιού το 1947”.

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLANDIN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, αφού μπορεί ο Oruc Reis να μη… βγήκε ποτέ από το λιμάνι της Αττάλειας (σ.σ. όπως ανακοίνωσε η τουρκική πρεσβεία στις ΗΠΑ αλλά διέγραψε το tweet λίγο μετά) αλλά η NAVTEX που είχε εκδώσει η Τουρκία για σεισμικές έρευνες λήγει στις 2 Αυγούστου. Σημειώνεται δε ότι κάποια από τα τουρκικά πλοία που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, έχουν επιστρέψει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις βάσεις τους.

Μέρκελ σε Ερντογάν: Οι Έλληνες δεν αστειεύονται

Όλα αυτά ενώ έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες για την παρέμβαση που έκανε, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η Άνγκελα Μέρκελ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερνογάν, προκειμένου ο “σουλτάνος” να… ηρεμήσει και η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο, να αποκλιμακωθεί.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του OPEN στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασόπουλο, αυτό το τηλεφώνημα της Άνγκελα Μέρκελ (σ.σ. έγινε λίγες ώρες αφού η καγκελάριος είχε μιλήσει και με τον Έλληνα πρωθυπουργό) ήταν ο λόγος που η Τουρκία δεν έβγαλε από το λιμάνι το Oruc Reis.

Η Μέρκελ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, φέρεται να είπε στον Τούρκο πρόεδρο πως “οι Έλληνες δεν αστειεύονται” και προειδοποίησε την Τουρκία “να περιμένετε θερμό επεισόδιο αν βγάλετε το Oruc Reis”. Η καγκελάριος της Γερμανίας φέρεται, επίσης, να τόνισε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως “η Τουρκία θα έχει πολλά προβλήματα όχι μόνο με την Ελλάδα αλλά με όλη την Ευρώπη αν συνεχίσει τις προκλήσεις και οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σκληρές”.