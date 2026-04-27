Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη – Αύριο Τρίτη θα συνεχιστεί το δικαστήριο

Στην διακοπή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προχώρησε σήμερα (27/4/2026) για ακόμα μία φορά η εισαγγελέας, προκειμένου η έδρα να αποφασίσει πότε θα οριστεί νέα δικάσιμος, καθώς υπάρχει και πρόθεση για εργασίας βελτίωσης της αίθουσας, με την δίκη να συνεχίζεται αύριο (28/4/2026).

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το δικαστήριο έπειτα από σύντομη διάσκεψη ανακοίνωσε λοιπόν ότι η δίκη για τα Τέμπη θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη (28/4/2026). Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ωστόσο όλοι οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να λάβουν γνώση και να μελετήσουν τα νομιμοποιητικα έγγραφα για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στο δικαστήριο πως δεν προλαβαίνουν να μελετήσουν τα έγγραφα για αύριο, με την εισαγγελέα ωστόσο να προτείνει την διακοπή της δίκης και την συνέχεια της για αύριο όπως είχε προγραμματιστεί από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Έτσι και το δικαστήριο αποφάσισε την διακοπή της δίκης για αύριο.

«Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο» είπε η πρόεδρος.

Η ένταση που προκλήθηκε στην αίθουσα

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των συνηγόρων για τον χρόνο της προθεσμίας καθώς οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν στην πρόεδρο πως δεν προλαβαίνουν μέχρι την αυριανή προγραμματισμένη δικάσιμο να προετοιμάσουν τις αντιρρήσεις τους. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για αύριο ενώ, όπως ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος, η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί θα γίνουν διαρρυθμίσεις στην αίθουσα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμφότεροι συνήγοροι συγγενών θυμάτων, τόνισαν πως δεν πληρούνται οι συνθήκες για την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης ενώ ο συνήγορος πολυτραυματία Λουκάς Αποστολίδης τόνισε στο δικαστήριο πως πρέπει να απομακρυνθούν οι αστυνομικοί από τις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορουμένους. Σήμερα στο δικαστήριο οι παρόντες κατηγορούμενοι ήταν 6 σε σύνολο 36.

36 κατηγορούμενοι

Θυμίζουμε πως οι κατηγορούμενοι είναι στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Η κοινωνία στα Τέμπη αναζητά το δίκιο και την αξιοπρέπειά της»

Ως τεστ αντοχής των θεσμών και του κράτους δικαίου χαρακτήρισε τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών ο δικηγόρος οικογενειών Νίκος Κωνσταντόπουλος.

«Στην υπόθεση της τραγωδίας του κρατικού εγκλήματος των Τεμπών κρίνονται όλα εκείνα τα ποιοτικά και σοβαρά στοιχεία από τα οποία σταθμίζει κανείς το πώς λειτουργούν οι θεσμοί, πώς αντιδρά η κοινωνία και πώς οι πολίτες υπερασπίζονται το δίκιο τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις δικονομικές εγγυήσεις: «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή την απόλυτη εφαρμογή όλων των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, που δυστυχώς παραβιάζονται συστηματικά μέχρι και τη διεξαγωγή της δίκης».

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην εκτελεστική εξουσία, κατηγορώντας την για προσπάθεια υποβάθμισης της υπόθεσης. «Είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε το αθέμιτο, το ανήθικο και το απαράδεκτο της παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας και κάποιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συναλλάσσονται μεταξύ τους. Ζητούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το έγκλημα των Τεμπών να αντιμετωπιστεί ως υπόθεση δημοσίων σχέσεων και εσωθεσμικών διακανονισμών» τόνισε.

Όπως επισήμανε, η στάση αυτή προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα: «Στην υπόθεση των Τεμπών η κοινωνία ζητάει να βρει το δίκιο της, την αξιοπρέπειά της και την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς, που δυστυχώς αυτήν την εμπιστοσύνη την καταρρακώνουν».

Κλείνοντας, ο κ. Κωνσταντόπουλος στράφηκε ευθέως κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κυβερνητικής πρακτικής. «Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εκείνων των δικαστών που πολιτεύονται γύρω από τη δίκη και οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας, όπως ο κύριος Φλωρίδης -ο δοτός υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη- νομίζουν ότι στην υπόθεση των Τεμπών μπορούν να κάνουν επίδειξη δύναμης, αυταρχισμού και αλαζονείας» κατέληξε.

Χρήστος Βλάχος: «Έχει ενδιαφέρον η υποστήριξη κατηγορίας του Δημοσίου σε βάρος του εαυτού του»

Για την τέταρτη δικάσιμο της μεγάλης δίκης των Τεμπών μίλησε, προσερχόμενος στο κέντρο «Γαιόπολις» ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του αδικοχαμένου Βάιου.

Ο κ. Βλάχος στάθηκε αρχικά στη στάση που πρόκειται να κρατήσει το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της δίκης. «Ήρθαμε τέταρτη μέρα για τη δίκη, να δούμε τώρα το ενδιαφέρον θα έχει η υποστήριξη κατηγορίας που θα κάνει το δημόσιο εις βάρος του εαυτού του, δεν ξέρω τι θα δούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

«Το ένα βίντεο είναι γνωστό εδώ και δύο χρόνια, αυτή η συρραφή των δύο βίντεο με την έκρηξη που δείχνει. Εκεί μας δείχνει ξεκάθαρα τα ηλεκτρικά τόξα και τη ζημιά που κάνανε σε όλη την ιστορία με την έκρηξη και αυτά. Είναι πεντακάθαρο το βίντεο» τόνισε. «Το έχει επεξεργαστεί η ΕΔΑΠΟ εδώ και δύο χρόνια, έβαλε ένα φίλτρο ημέρας να δείχνει πιο καθαρά».