Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών – Εκκρεμεί το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τηλεοπτική κάλυψη

Συνεχίζεται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα στο Γαιόπολις η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στη νομιμοποίηση των παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς, βάσει νέας διάταξης της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. 32 άτομα είχαν ήδη δηλώσει παράσταση στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τη διαδικασία να συνεχίζεται με μάρτυρες και παθόντες. Συνολικά 230 άτομα εμφανίζονται ως υποστηρίζοντες την κατηγορία και 122 ως μάρτυρες. Εκκρεμεί και η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα οπτικοακουστικής κάλυψης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας.
Άδειο από συγγενείς το δικαστήριο, τρεις κατηγορούμενοι είναι παρόντες
Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρθηκε στη δίκη των Τεμπών και όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής στην αίθουσα Γαιόπολις στη Λάρισα
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτημα για οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης, ώστε να ακουστούν όλες οι πλευρές.
Με βάση νέα απόφαση της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η σημερινή συνεδρίαση ξεκινά με την είσοδο στην αίθουσα των υποστηριζόντων την κατηγορία από τον αριθμό 98 και έπειτα, σύμφωνα με τη σειρά που αποτυπώνεται στο κατηγορητήριο.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, την 1η Απριλίου, είχαν ήδη δηλώσει παράσταση 32 άτομα.
Στη συνέχεια της διαδικασίας προβλέπεται να ακολουθήσουν μάρτυρες που έχουν κληθεί και επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά, παθόντες που δεν έχουν κληθεί, αλλά περιλαμβάνονται στη δικογραφία και επιδιώκουν να υποστηρίξουν την κατηγορία.