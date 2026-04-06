Χαράλαμπος Σεβαστίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη

«Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου στοχοποιεί όσους θεωρεί ότι είναι αντίθετοι με το δικό της αφήγημα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και σημείωσε πως δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου και κάποιοι δικηγόροι και συγγενείς δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη» είπε σε συνέντευξή του στο Ertnews ενώ διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν δικηγόρο ή την κα Κωνσταντοπούλου». Όπως αποκάλυψε, «ζητήσαμε το καλοκαίρι του 2025 να ληφθούν μέτρα από την Πολιτεία», ασκώντας κριτική για τη μέχρι τώρα στάση του υπουργείου και των Δικηγορικών Συλλόγων και τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συμπεριφορές μικρής μερίδας δικηγόρων που στοχοποιούν πρόσωπα και επιχειρούν να δώσουν πολιτική διάσταση σε μια δίκη», σημειώνοντας ότι «έχουμε φτάσει σε σημείο κάποιοι δικηγόροι να μην θέλουν να ξεκινήσει ή να προχωρήσει η διαδικασία», φέρνοντας ως παράδειγμα υπόθεση που «τινάχτηκε στον αέρα μετά από μήνες διαδικασίας». Όπως υπογράμμισε, «η δίκη είναι συγκρουσιακή διαδικασία, όμως δεν μπορεί να εκτροχιάζεται από ακραίες συμπεριφορές», επισημαίνοντας ότι η ένταση δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά γίνεται προβληματική όταν ξεπερνά τα όρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θεσμικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι «στην Ελλάδα ο δικαστής είναι απροστάτευτος, δεν μπορεί να επιβάλει άμεσα αποτελεσματικές κυρώσεις», ενώ πρότεινε ότι «ζητάμε να μπορεί το δικαστήριο, σε ακραίες περιπτώσεις, να αποβάλει δικηγόρο από τη διαδικασία». Παράλληλα, χαρακτήρισε «χυδαίες επιθέσεις και ψευδείς ισχυρισμούς περί συναλλαγών και παρεμβάσεων» όσα διακινούνται σε βάρος δικαστικών λειτουργών, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι «αβάσιμα».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «το πρόβλημα δεν αφορά ένα πρόσωπο, αλλά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης» και σημείωσε πως «οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να εξετάζουν νομοθετικές παρεμβάσεις».