Δίκη Novartis: Με τη «βούλα» της δικαιοσύνης ψευδομάρτυρες, οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν το πρωί της Τρίτης (13.1.26) οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.

Συγκεκριμένα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κρίθηκε ένοχος για ψευδή καταμήνυση των Άδωνι Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη στην υπόθεση Novartis. Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για το ίδιο αδίκημα σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Ανδρέα Λοβέρδου. Πρωτόδικα η Μαρία Μαραγγέλη είχε καταδικαστεί για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε προσώπων, αλλά τρεις πράξεις εναντίον του Ανδρέα Λοβέρδου παραγράφηκαν στα τέλη Νοεμβρίου, όπως επίσης παραγράφηκε η ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά.

Το δικαστήριο ακολουθώντας την πρωτόδικη απόφαση αναγνώρισε και στους δύο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Συνολικά σε πρώτο βαθμό έλαβαν ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή η Μαρία Μαραγγέλη και 25 μήνες με αναστολή ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.

Η τελεσίδικη απόφαση εξεδόθη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, λίγο πριν την οριστική παραγραφή των πράξεων των δύο καταδικασμένων ψευδομαρτύρων που συντελείται το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η αντίστροφη μέτρηση για τους δύο πρώην κουκουλοφόρους μάρτυρες ξεκίνησε μετά την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας Αθηνών για άρση του καθεστώτος προστασίας των μαρτύρων, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι τα ίδια πρόσωπα κατέθεσαν ως προστατευόμενοι μάρτυρες και στην Αμερική, για τις οποίες υπηρεσίες έλαβαν οικονομικό αντάλλαγμα, κάτι που ρητώς απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος των Δεστεμπασίδη και Μαραγγέλη εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ενώ έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά τους στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κατά την απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη παραδέχθηκε ότι υπήρξε μάρτυρας και στην Αμερική, από όπου και έλαβε χρηματικό ποσό ως… «βραβείο», όπως η ίδια το χαρακτήρισε, ενώ αντίθετα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και αρνήθηκε να απαντήσει.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που στη δίκη εκπροσώπησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε».