Δήμος Αθηναίων: Παράνομο νεκροταφείο ζώων στο Άλσος Χωροφυλακής – Σοκαριστικά ευρήματα δίπλα σε παιδιά

Ένα ανατριχιαστικό εύρημα στο Άλσος Χωροφυλακής στην Αθήνα ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες πολιτών. Δεκάδες ζώα βρέθηκαν θαμμένα παράνομα μέσα στο πάρκο, σε σημεία που επισκέπτονται καθημερινά οικογένειες με παιδιά. Ο Δήμος Αθηναίων, που κλήθηκε να παρέμβει, επιβεβαίωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες συνεχίζονται, με κατοίκους να δείχνουν και άλλα σημεία μέσα στο Άλσος της Αθληνας όπου υπάρχουν θαμμένα ζώα. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ ορισμένες από τις καταγγελίες εμπλέκουν και υπαλλήλους του.

Τι διαπίστωσε η αυτοψία

«Χθες λάβαμε μια ανώνυμη καταγγελία ότι στον χώρο έχουν ταφεί ζώα. Μαζί με ειδικό συνεργείο πραγματοποιήσαμε αυτοψία και εντοπίσαμε οστά. Στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία και προχωρήσαμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου.

Όπως εξήγησε, ο χώρος αποκλείστηκε με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ τα τμήματα όπου εντοπίστηκαν τα οστά φυλάσσονται.

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Η κα Δούρου προειδοποίησε ότι η παράνομη ταφή ζώων εγκυμονεί σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους, καθώς στο Άλσος συχνάζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Δήμος διαθέτει νόμιμη διαδικασία διαχείρισης των νεκρών ζώων, η οποία είναι η καύση.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την πρακτική αυτή, που φαίνεται να ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια. «Δεν ξέρουμε αν συνεχίστηκε και μετά το 2021, αλλά είναι κάτι που θα ερευνήσουμε», ανέφερε.