Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει το μαχαίρι ο 20χρονος δράστης

Το μαχαίρι βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα
Ο 27χρονος που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο

Πίσω από τον ηλιακό θερμοσίφωνα στην ταράτσα του σπιτιού του είχε κρύψει ο 20χρονος δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο το μαχαίρι του εγκλήματος.

Ο 20χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε κρύψει το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου στην ταράτσα του σπιτιού του.

Το μαχαίρι βρέθηκε σε κοινόχρηστο χώρο στην ταράτσα πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 20χρονος που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, ό,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποία ο 27χρονος αξιωματικος του εμπορικού ναυτικού διατηρούσε σχέση τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούνΜακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», ήταν τα πρώτα του λόγια που είπε στους αστυνομικούς ο 20χρονος, που εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του.

Ο 20χρονος δράστης, ο 21χρονος φίλος του και οι δύο 20χρονες κοπέλες τους θα οδηγηθούν σήμερα στο Ναυτοδικείο στον Πειραιά. Εκεί θα υπάρξει διαχωρισμός των υποθέσεων και ο 20χρονος θα κρατηθεί ενώ οι τρεις υπόλοιποι θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο δράστης είναι παιδί χωρισμένων γονιών, δεν είχε σταθερή δουλειά τώρα είναι φαντάρος στο Ναυτικό, ενώ στο παρελθόν έχει ξανασυλληφθεί από τις αρχές για κατοχή μιας πεταλούδας. Κάτι που σημαίνει ότι συνήθιζε να κουβαλάει πάνω του μαχαίρια. 

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Είδα το χέρι του να βγαίνει μέσα από τα σκουπίδια», είπε ο ένας από τους δύο υπαλλήλους στη Θεσσαλονίκη που έσωσαν τον άστεγο από το απορριμματοφόρο
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κάλεσε στο γραφείο τους υπάλληλους καθαριότητας του δήμου για να τους συγχαρεί
Ο Δημαρχος Θεσσαλονικης Στελιος Αγγελούδης, και οι υπάλληλοι Αναστασιος Μασκαλιδης και Θοδωρης Καρακωττας
Απάτητες παραλίες 2026: Στις 251 οι ακτές όπου απαγορεύονται ξαπλώστρες και καντίνες – Σε Φολέγανδρο, Μεσολόγγι, Κυκλάδες και Κρήτη οι προσθήκες
Με την ανωτέρω τροποποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε»
«Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε "Δεν ήρθε στο ραντεβού". Μετά έβαλε τα κλάματα και μου έλεγε "θα αυτοκτονήσω"» είπε η 20χρονη κοπέλα του δράστη στους αστυνομικούς
Το θύμα της άγριας δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο 19
