Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς – «Ήταν στιγμιαίο, ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε»

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλα ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω». Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 20χρονου «μαχαιροβγάλτη του Αγίου Δημητρίου» στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, λίγα λεπτα μετα την παράδοση του στο Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την κυνική παραδοχή, οτι αυτός είναι ο άνθρωπος που σήκωσε το μαχαίρι και με ένα χτύπημα στην καρδιά, «πήρε» τη ζωή του 27χρονου γιού του αστυνομικού.

Ο δολοφόνος, που είναι φαντάρος στο Ναυτικό, μετα την άγρια πράξη του στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο και τον κλοιό της ΕΛ.ΑΣ να σφίγγει γύρω του αποφάσισε να πάει ένα 24ωρο μετα στις Αρχές να παραδοθεί και να παραδεχτεί τη φρικαλέα πράξη του, το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Όπως είπε, ό,τι έκανε, το έκανε με αφορμή την 18χρονη κοπέλα του με την οποια ο 27χρονος αξιωματικος του εμπορικού ναυτικού διατηρούσε σχέση τρία χρόνια και χώρισαν, σύναψε σχέση μαζί του, όμως το θύμα εξακολουθούσε να της στέλνει μηνύματα επανασύνδεσης.

Ο 20χρονος τοτε, ζήτησε από το θύμα να συναντηθούν για να λύσουν το θέμα και το ραντεβού εξελίχθηκε σε ενέδρα θανάτου, όταν ο νεαρός έχασε τον έλεγχο μετά από λογομαχία με το θύμα και πάνω στην οργή του, έβγαλε το μαχαίρι που κουβαλούσε πάνω του και τον δολοφόνησε.

Παρών, ήταν και ένας 18χρονος φίλος του, ο οποίος είδε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό της φρίκης ομως δεν είπε τίποτα στις Αρχές.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης και το θύμα συναντήθηκαν με τις 18χρονες κοπέλες τους και πηγαν σε ένα airbnb της περιοχης των νοτίων προαστίων όπου παρέμειναν μέχρι το ξημέρωμα.

«Μου έλεγε “θα αυτοκτονήσω”»



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα είπε η 18χρονη «πέτρα του σκανδάλου», που επί τρία χρόνια υπηρξε κοπέλα του 27χρονου και στη συνέχεια όταν το θύμα της ζήτησε να χωρίσουν, έκανε σχέση με τον 20χρονο δολοφόνο.

Όπως είπε γνώριζε για το ραντεβού του νυν συντρόφου της με τον πρώην, ομως μετά τη δολοφονία, στη συνάντηση τους στο airbnb δεν της είπε αρχικά τιποτα.

Όταν τον ρώτησε τι έγινε της είπε ό,τι δεν πήγε ο 27χρονος στο ραντεβού, όμως όταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία, αναγκάστηκε να παραδεχθεί τι συνέβη.

«Έβαλε τα κλάματα και είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει» είπε η κοπέλα στους αστυνομικούς.

Πρώτος εμφανίστηκε στις αρχές ο 18χρονος φίλος του μαζί με τις δύο κοπέλες οι οποίοι είπαν όλα όσα γνώριζαν ενώ ο δράστης λίγες ώρες αργότερα πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν όλοι στο Ναυτοδικείο, όπου εκεί θα γίνει διαχωρισμός, ο 18χρονος θα κρατηθει ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα οδηγηθούν στην εισαγγελία.

Σε ο,τι εχει να κάνει με το παρελθόν του, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο δράστης είναι παιδί χωρισμένων γονιών, δεν είχε σταθερή δουλειά τώρα είναι φαντάρος στο Ναυτικό, ενώ στο παρελθόν έχει ξανασυλληφθεί από τις αρχές για κατοχή μιας πεταλούδας.

Κάτι που σημαίνει ότι συνήθιζε να κουβαλάει πάνω του μαχαίρια.

Το «ματωμένο» χρονικό

Το ραντεβού θανάτου κλείστηκε λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, βρισκόταν στο σπίτι με τους γονείς του και έβλεπε τηλεόραση οταν ο 20χρονος ναύτης του ζήτησε να συναντηθούν.

Δέχθηκε μήνυμα και η συνάντηση ορίστηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου. Άλλωστε και οι δύο μένουν σχετικά κοντά και ο δολοφόνος είχε πάρει άδεια από το Ναυτικό που υπηρετεί.

Το τελευταίο διάστημα είχε συνάψει σχέση με την 18χρονη κοπέλα η οποία στο παρελθόν διατηρούσε δεσμό για τρία χρόνια με το θύμα.

Ο 27χρονος γιος του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χωρισμό. Έστελνε μηνύματα στη νεαρή κοπέλα της ζητούσε να βρεθούν και να συζητήσουν κάτι που εξόργιζε τον νέο της σύντροφο.

Η ερωτική αντιζηλία φούντωσε ανάμεσα στους δύο νεαρούς και το βράδυ της Τετάρτης κανονισαν το μοιραίο ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

«Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα»



Το ενα sms που έλαβε το θύμα απο τον μετέπειτα δολοφόνο του έλεγε: «Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα…».

Ο δραστης 20 ετών μαζί με τον φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο.

Ο 27χρονος πήγε με το αυτοκίνητο του πατέρα του, καθως στη συνέχεια είχε κανονίσει να πάνε με φιλο του για φαγητό στο Παλαιό Φάληρο.

Άρχισαν να μιλάνε έντονα και λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε ο διαπληκτισμός.

Οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Ξαφνικα ο 20χρονος φαντάρος βγάζει ένα μαχαίρι και το καρφώνει στην καρδιά του 27χρονου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

«Δεν πρόλαβα να αντιδράσω…Πιάστηκαν στα χέρια…», είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος που ήταν μπροστά στο αιματηρό σκηνικό.

Όπως υποστήριξαν οι δύο νεαροί μετά έφυγαν με όχημα πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο για να αποφασίσουν τι να κάνουν.