Δολοφονία στη Σκύδρα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 72χρονου – Την Πέμπτη η απολογία του 76χρονου δράστη

Το χωριό παραμένει σοκαρισμένο μετά την άγρια δολοφονία του 72χρονου από συγχωριανό του
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από τον 76χρονο συγχωριανό του στη Σκύδρα
Άγγελος Λαμπίδης

Σοκαρισμένη παραμένει είναι η τοπική κοινωνία της Δάφνης Σκύδρας από την άγρια δολοφονία του 72χρονου από έναν 76χρονο συγχωριανό του.

Ο 76χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τον 72χρονο και τον σκότωσε και στη συνέχεια πέταξε τη σορό του σε χωματερή στη Σκύδρα Πέλλας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, επειδή είδε τον 72χρονο στο χωράφι του νόμισε ότι του έκλεβε ροδάκινα. «Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Το πρωί της Τετάρτης (27.8.25) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 72χρονου στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Δάφνη Σκύδρας. 

Κηδεία του 72χρονου στη Δάφνη Σκήδρας
Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Δάφνη Σκύδρας

Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάστατη μετά την εξαφάνισή του για 10 ολόκληρες ημέρες, μέχρι που ο δράστης αποκάλυψε που είχε αφήσει τη σορό του ηλικιωμένου.

Ο 76χρονος, που ομολόγησε τα βασανιστήρια και για την άγρια δολοφονία του 72χρονου, θα απολογηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας την Πέμπτη.

