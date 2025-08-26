Δολοφονία στη Σκύδρα: Τον σκότωσε γιατί νόμιζε ότι του κλέβει ροδάκινα – «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημιά συνέχεια, τον έβριζε»

Φρίκη έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 72χρονου στη Σκύδρα με τον 76χρονο δράστη να έχει ομολογήσει ότι τον βασάνισε και τον σκότωσε πυροβολώντας τον, αφήνοντας τη σορό του σε χωματερή.

Ο δράστης, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (26.8.2025), ο 76χρονος δράστης που ομολόγησε για τα βασανιστήρια και για την άγρια δολοφονία του 72χρονου στο χωριό Δάφνη στη Σκύδρα Πέλλας, αφότου επισκέφτηκε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Ο δολοφόνος φαίνεται να ισχυρίζεται πως είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, και αυτό, όπως φαίνεται, ήταν ικανό να πυροδοτήσει τον φόνο.

«Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», φαίνεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος.

«Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία συνέχεια, τον έβριζε τον έκανε δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του», ανέφεραν συγγενείς του δράστη αποκλειστικά στο Live News.

Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάστατη μετά την εξαφάνισή του για 10 ολόκληρες ημέρες, μέχρι που ο δράστης αποκάλυψε που είχε αφήσει τη σορό του ηλικιωμένου.

Η φρικτή δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στη Σκύδρα, αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (25.08.2025), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

«Δεν είχαν προσωπικές διαφορές», λέει η κόρη του θύματος

Από το ρεπορτάζ προκύπτει διαφορετική εκδοχή δίνει η οικογένεια του θύματος, και άλλοι όσοι έχουν καταθέσει στις αστυνομικές αρχές.

Όπως είπε η κόρη του θύματος που μίλησε στο Live News, δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην αστυνομία, λένε ότι αυτοί οι δύο άντρες όχι απλά είχαν κόντρα, είχαν κόντρα που μετά πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα, όπως είπαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Live News, από μια κατάθεση προέκυψε ότι υπήρξε και ένα φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού πριν από λίγες ημέρες.

Η κόρη του θύματος θα πει στο Live News:

«Δεν είχανε προσωπικές (διαφορές) ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε. Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν ούτε προκαλούσε».

Σύμφωνα με την εκδοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, τον είδε στο χωράφι του, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε.

Ο 76χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια έβαλε μια ζακέτα στο πρόσωπο του προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά έχοντας σκυμμένο το κεφάλι του. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28.08.2025.