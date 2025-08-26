Σκύδρα: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 76χρονος για την άγρια δολοφονία του 72χρονου

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8/2025), ο 76χρονος δράστης που ομολόγησε για τα βασανιστήρια και για την άγρια δολοφονία του 72χρονου στο χωριό Δάφνη στη Σκύδρα Πέλλας, αφότου επισκέφτηκε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Ο ηλικιωμένος που δολοφόνησε και βασάνισε για ώρα τον 72χρονο στη Σκύδρα, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια έβαλε μια ζακέτα στο πρόσωπο του προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά έχοντας σκυμμένο το κεφάλι του.

Ο 76χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την υπεράσπισή του και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης (28/8/2025) ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον συγχωριανό του καθώς τον είχε εντοπίσει να κλέβει από το χωράφι του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, θόλωσε και πυροβόλησε με καραμπίνα το θύμα του.

Ο δράστης, εξοργισμένος που είδε να βγαίνει από το χωράφι του ο 72χρονος, τον πυροβόλησε με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα. Μετά τον έκρυψε σε μια χωματερή και οδήγησε εκεί τους αστυνομικούς 9 μέρες αργότερα όταν ομολόγησε.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν και τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα και ανήκει στη σύζυγό του. Η μοτοσικλέτα βρέθηκε κρυμμένη με χόρτα και κλαδιά σε αγροτικό δρόμο, ενώ είχε και ίχνη αίματος.