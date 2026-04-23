Άγιος Δημήτριος: Προσήχθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – Είναι ο νυν σύντροφος της πρώην του θύματος

Καταιγιστικές εξελίξεις αναφορικά με την δολοφονία του 27χρονου γιου του Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ καθώς προσήχθη ένας 20χρονος για την αιματηρή επίθεση στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026).

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος προσήχθη λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και εξετάζεται για την εμπλοκή του στην δολοφονία του 27χρονου στο Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα και συγκεκριμένα φέρεται να πρόκειται για τον νυν σύντροφο της πρώην κοπέλας του 27χρονου.

Τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν πως το χτύπημα με μαχαίρι προήλθε από άτομο περίπου ίδιου ύψους με τον 27χρονο.

Μάλιστα εκτός από τη μαχαιριά στην καρδιά, το θύμα φέρει κι άλλα χτυπήματα, άρα φαίνεται πως προηγήθηκε μάχη.

Ο 25χρονος, γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν αλλοδαπός ειδοποίησε τις Αρχές αναφέροντας ότι βλέπει έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πάρκο.

Αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και κάτοικος κοντινής περιοχής, ενημερώθηκε για το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο, χωρίς να γνωρίζει αρχικά την ταυτότητα του θύματος. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον χειρότερο εφιάλτη του, καθώς διαπίστωσε ότι το θύμα ήταν ο ίδιος του ο γιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν την τραγωδία, πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στο σπίτι τους και παρακολουθούσαν αγώνα μπάσκετ.

Βαθιά συντετριμμένος, ο ταξίαρχος αποχαιρέτησε τον 25χρονο με μια ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα, καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», συνοδεύοντας τα λόγια του με κοινή τους φωτογραφία.