Δολοφονία τοπογράφου: Ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του Παναγιώτη Στάθη

Ενόχους κατά πλειοψηφία 6-1 για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, στις 2 Ιουλίου 2024 στο Ψυχικό, έκρινε πριν από λίγο (09.12.2025) το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τους δύο κατηγορούμενους.

Πρόκειται για τον 45χρονο φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου στο Ψυχικό και τον 48χρονο κατηγορούμενο συνεργό του. Ο 45χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για την εν ψυχρώ δολοφονία του 51χρονου με δύο πιστόλια και περισσότερες από 20 σφαίρες, ενώ ο 48χρονος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στο έγκλημα, καθώς φέρεται να αγόρασε στα στοιχεία του το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο φόνο και επίσης φέρεται να βοήθησε τον 45χρονο μετά το έγκλημα με τη μετακίνηση των οχημάτων.

Στην καταδικαστική απόφαση και για τους δύο κατηγορούμενους μειοψήφισε ένας από τους τέσσερις ενόρκους.

Εχθές, σε μια πρόταση- καταπέλτης, η εισαγγελέας της έδρας είχε μιλήσει για «ανθρωποκτονία κατά παραγγελία» εκτελεσμένη από τον 45χρονο με πιθανό ηθικό αυτουργό έναν πολύ γνωστό μεσίτη της Μυκόνου, για τον οποίο ζήτησε τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία και τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του. Όπως ανέφερε η Μαρία Καραμανώλη, ο πασίγνωστος επιχειρηματίας της Μυκόνου ήταν «ο μόνος που είχε τέτοια διένεξη με το θύμα».

Με δάκρυα ανακούφισης και δικαίωσης υποδέχτηκαν την δικαστική απόφαση συγγενείς και φίλοι του 51χρονου θύματος που έδιναν συνεχές «παρών» στη δικαστική αίθουσα.