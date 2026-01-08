Δόμνα Μιχαηλίδου για Γιάνη Βαρουφάκη: Έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία, δεν είναι «κουλ» να κάνεις ναρκωτικά

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σχολίασε τα όσα ανέφερε προ ημερών ο Γιάνης Βαρουφάκης όταν παραδέχτηκε πως έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών στο παρελθόν. Το ύφος και οι λέξεις που χρησιμοποίησε ο γενικός γραμματέας του «Μέρα 25» και άλλοτε υπουργός Οικονομικών της χώρας, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις του οικονομολόγου, βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελέα.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» πως τα όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης για τα ναρκωτικά, είναι επικίνδυνα, χυδαία και αποτελούν ντροπή. Η ίδια μάλιστα, όπως αποκάλυψε, έχει θρηνήσει στο παρελθόν την απώλεια φίλου της, από χρήση χαπιού ecstasy στην Αγγλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, για ενδοοικογενειακή βία να έχουμε ανθρώπους που στον δημόσιο λόγο τους να λένε ότι είναι “κουλ” να κάνεις ναρκωτικα» είπε στη σχετική αναφορά που έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δεν είναι καθόλου “κουλ” να κάνεις ναρκωτικά. Κόσμος υποφέρει, οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους, έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία. Δεν είναι κουλ, είναι αναχρονιστικό, είναι χυδαίο, είναι επικίνδυνο, λάθος και μεγάλη ντροπή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

«Για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, πολλές φορές σε συζητήσεις υπήρχε η συζήτηση ότι θα κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού. Εγώ δεν το πίστευα. Ενώ έβλεπα ότι είχε πολιτικό λόγο στο τέλος, δεν το πίστευα. Πίστευα και επέμενα στις συζητήσεις ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος που βιώνει – ένας πόνος που ακόμα και ως μητέρα δεν μπορώ να τον βιώσω απόλυτα, αλλά μερικώς να τον καταλάβω – και δεν θα τον χρησιμοποιήσει ως βατήρα για την δική της πολιτική ανέλιξη/καριέρα.

Έγινε, το είπε και το δήλωσε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί δεν μπορώ να «δω» καθόλου, σε ανθρώπινο επίπεδο – γιατί σε πολιτικό μπορώ να το δω αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας – δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα.

Η κ. Καρυστιανού είπε πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τότε γιατί μιλάμε για τον κ. Φαραντούρη; Το «εμείς» που λέει, δεν μπορεί να εμπεριέχει κάποιο από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε του Φαραντούρη είτε οποιουδήποτε. Είναι ένα πολιτικό σκηνικό μεταβαλλόμενο, ο κοινοβουλευτικός διάλογος δεν διεξάγεται με αποδοτικό τρόπο, όταν υπάρχουν τόσες «φωνές» που δεν βλέπω τι διαφορετικό εκφράζουν», συνέχισε.