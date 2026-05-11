Νέα Ιωνία: Στις 20 Μαΐου ολοκληρώνονται τα έργα της γέφυρας στην Εθνική Αντιστάσεως – Σε χρόνο ρεκόρ οι διαδικασίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης της γέφυρας στη Νέα Ιωνία με τις εργασίες στην περιοχή να εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στη Νέα Ιωνία σήραγγας στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Κωσταντοπούλειου Νοσοκομείου – Αγία Όλγα ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 20 του μήνα.

Για το λόγο αυτό έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Παράλληλα τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και στους παρακαμπτήριους δρόμους που επιβαρύνονται με τον κύριο όγκο της κίνησης. Από την περιοχή διέρχονται οι λεωφορειακές γραμμές 421 και 602, ενώ μεταξύ των εργασιών, προβλέπεται και η αφαίρεση χωμάτινων όγκων που βρίσκονται πάνω από τη σήραγγα.

Να σημειωθεί ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας 12.01.2026, στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στη Νέα Ιωνία, τμήματα από τη γέφυρα που βρίσκεται στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα» έπεσαν στο οδόστρωμα. Την στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιο όχημα και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα για επισκευή της γέφυρας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης.

«Σε συνεργασία με την Περιφέρεια έγινε η μελέτη και δημοπρατήθηκε το έργο σε χρόνο ρεκόρ», δήλωσε μέσα από το εργοτάξιο ο κ. Μανούρης και πρόσθεσε: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την ταχύτητα, τη συνεργασία και το γεγονός ότι έσκυψε πάνω από την πόλη, στα δικά της προβλήματα».

Όπως επεσήμανε, μετά την άμεση επέμβαση της Περιφέρειας, σε σύντομο διάστημα θα δημιουργηθεί μια νέα γέφυρα που θα δώσει μια μόνιμη και ασφαλή λύση για οδηγούς και διερχόμενους πεζούς σε μια περιοχή υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας ενέταξε την αναβάθμιση της συγκεκριμένης γέφυρας στον ευρύτερο σχεδιασμό του Νίκου Χαρδαλιά για την αναβάθμιση των γηρασμένων γεφυρών στην Αττική – μια πρωτοβουλία, την οποία επαίνεσε με τα πλέον θερμά λόγια: «Ο Περιφερειάρχης έχει κληρονομήσει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Υπάρχουν 108 γέφυρες, οι οποίες από το 2020 πέρασαν στην Περιφέρεια Αττικής – και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αρκετές από αυτές θέλουν δουλειά. Μια από αυτές ήταν η δική μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μανούρης, ευχαριστώντας τους αρμόδιους συνεργάτες του Περιφερειάρχη, οι οποίοι όπως επεσήμανε, «κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για ένα σοβαρό έργο αποκατάστασης».

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι το «επόμενο στοίχημα» της αγαστής συνεργασίας του Δήμου με την Περιφέρεια, είναι η τοποθέτηση πεζογέφυρας επί της Λ. Κύμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακώλυτη και ασφαλής διέλευση της λεωφόρου από πεζούς – και ιδιαίτερα από τα παιδιά στα παρακείμενα σχολεία.

Η συγκεκριμένη γέφυρα, που είχε κατασκευαστεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, είχε παρουσιάσει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω ελλιπούς συντήρησης, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου κατέρρευσε μεγάλο τμήμα των επιχρισμάτων, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα – από καθαρή σύμπτωση.

Η αντίδραση του Περιφερειάρχη Αττικής στο αίτημα του Δημάρχου Νέας Ιωνίας υπήρξε άμεση, καθώς ήδη από τις πρώτες ώρες τα συνεργεία της Περιφέρειας μετέβησαν με εντολή του στο σημείο, όπου καθάρισαν τον χώρο και αποκατέστησαν προσωρινά τις ζημιές. Με την προσωπική μέριμνα Χαρδαλιά, μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης και η δημοπράτηση του έργου, με τα εξειδικευμένα συνεργεία να πιάνουν δουλειά στις 20 Μαρτίου.

Το θέμα της επισκευής και αναβάθμισης των 108 γεφυρών στο κεντρικό οδικό σύστημα της Αττικής απασχόλησε και το πρόσφατο Ειδικό Περιφερειακό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Όπως σημειώθηκε – και από την πλευρά της αντιπολίτευσης – οι περισσότερες από τις γέφυρες αυτές κατασκευάστηκαν από το κράτος πριν από αρκετές δεκαετίες και έκτοτε αφέθηκαν στην εγκατάλειψη λόγω νομικών κενών, καθώς η ευθύνη συντήρησής τους πέρασε οριστικά στην Περιφέρεια Αττικής μόλις το 2020.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη προτεραιοποιήσει τον αριθμό των γεφυρών που πρέπει να συντηρηθούν άμεσα, στο πλαίσιο και του προγράμματος “έξυπνων γεφυρών” του ΤΕΕ, προσθέτοντας πως έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ μέσα από διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς αποκάλυψε ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Νέας Χάρτας Αυτοδιοίκησης που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ψηφιστεί τροπολογία που θα επιτρέπει στην Περιφέρεια να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και την προστασία των πολιτών στο Λεκανοπέδιο, ακόμα και εάν αυτό δεν εμπίπτει στους άμεσους τομείς ευθύνης της. «Δεν κρυβόμαστε πίσω από τις αρμοδιότητες και το έχουμε αποδείξει. Μέλημά μας είναι να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά και να λύνουμε τα προβλήματα, μακριά από τις όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και όλα εκείνα που τόσα χρόνια μας κρατούν πίσω», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής.