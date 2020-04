ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: Μένουμε σπίτι, και μία από τις συνήθειές μας, πλέον, είναι η ψυχαγωγία μας μέσω κάθε ψηφιακής πλατφόρμας.

Αυτή την περίοδο που όλοι μας βρισκόμαστε… κλεισμένοι στο σπίτι μας, μία από τις βασικές επιλογές ψυχαγωγίας είναι η τηλεόραση. Εκτός από τα συνδρομητικά κανάλια και τις και τις streaming πλατφόρμες στις οποίες μπορείς να βρεις άπειρο υλικό, υπάρχουν και κάποιες ακόμη επιλογές.

Αυτό που πιθανόν να μην γνωρίζετε είναι ότι υπάρχει και μια -δωρεάν- ελληνική επιλογή, αυτή της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ έχει ανοίξει στο κοινό την ψηφιακή βιβλιοθήκη της και προσφέρει ταινίες τις οποίες μπορεί κανείς να απολαύσει από το λάπτοπ ή την τηλεόρασή του με ένα απλό κλικ.

Οι ταινίες που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες στην πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι οι εξής: 20th Century Women (Καταπληκτικές Γυναίκες), A Few Days From The Life Of I.I.Oblomov (Μερικές μέρες από τη ζωή του Ομπλόμοφ), Lady Macbeth (Λαίδη Μακμπέθ), The Tale, The Glass Castle (Το γυάλινο κάστρο), The Perks of Being a Wallflower (Τα πλεονεκτήματα του να είσαι στο περιθώριο), Little White Lies (Μικρά, αθώα ψέματα), I, Daniel Blake (Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ), August: Osage County (Αύγουστος), Julia’s Eyes (Τα μάτια της Τζούλια), Malavita (Επικίνδυνη Οικογένεια), Still Alice (Κάθε στιγμή μετράει), Roads And Oranges (Δρόμοι και πορτοκάλια), L’ Homme Qu’on Aimait Trop (Ο άντρας που αγαπήθηκε πολύ), Grace of Monaco (Η Γκρέις του Μονακό), Fathers and Daughters (Πατέρας και κόρη), To The Wonder (Μέχρι το θαύμα), L’ Odyssee (Η Οδύσσεια), Ciao Amore… Dalida (Νταλιντά).

Δείτε σινεμά από το σπίτι σας, μέσω της ΕΡΤ, κάνοντας κλικ ΕΔΩ, επιλέξτε την ταινία που θέλετε να δείτε, και καλή τηλεθέαση.