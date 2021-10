Με ανανεωμένη εικόνα και έμφαση στις διεθνείς συμφωνίες, την εξωστρέφεια και τη νέα δυναμική που περιλαμβάνει βαθιές οργανωτικές τομές και οικονομική αναδιάρθρωση, παρουσιάστηκε η εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) στη σημαντικότερη αμυντική έκθεση των ΗΠΑ, την AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Νίκος Κωστόπουλος, μιλώντας αποκλειστικά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ) δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από την επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στην έκθεση, στην οποία συμμετείχε πλήθος μεγάλων ξένων εταιρειών και, φυσικά, ο αμερικανικός στρατός.

«Η οργανωτική αλλά και οικονομική αναδιάρθωση που έχει ξεκινήσει η σημερινή διοίκηση, εδώ και λιγότερο από δύο χρόνια με στόχο να ανακτηθεί το χαμένο κύρος και η αξιοπιστία της εταιρείας, συνδυάζεται άρρηκτα με την εξωστρέφεια» τόνισε ο Ν. Κωστόπουλος.

Η προσπάθεια για την ανόρθωση των ΕΑΣ ξεκίνησε πέρυσι με την εταιρεία να κερδίζει διαγωνισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αιγύπτου για την προμήθεια πυρομαχικών 105 εκατοστών. Αυτός ήταν ο πρώτος διαγωνισμός που κέρδισαν τα ΕΑΣ την τελευταία δεκαετία.

«Η εταιρεία», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Ν. Κωστόπουλος, «ξαναστέκεται στα πόδια της μετά από χρόνια. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της έχει το βλέμμα της στραμμένο στο εξωτερικό για διεθνείς συμφωνίες».

«Επιλέξαμε να εκπροσωπηθούν τα ΕΑΣ στις ΗΠΑ από εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού, άρτια από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προβολή της εταιρείας» πρόσθεσε ο Ν. Κωστόπουλος.

«Επικεντρωθήκαμε», συνέχισε ο ίδιος, «στην προώθηση πυρομαχικών όλων των διαμετρημάτων – με έμφαση σε μικρού και μεσαίου διαμετρήματος – αλλά και στη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης οπλικών συστημάτων και οχημάτων».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Ν. Κωστόπουλος είχε συνομιλίες με στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις σε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη με επιχειρηματίες και εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Επίσης, ο Ν. Κωστόπουλος είχε συνομιλίες με την πρέσβη της Ελλάδος στην Ουάσινγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφορικά με τους τρόπους υποστήριξης της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Αμερικής.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ν. Κωστόπουλος ανέφερε ότι την αντιπροσωπεία των ΕΑΣ επισκέφθηκε και ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Γιάννης Σμυρλής «σε συνέχεια της σταθερής επαφής και συνεργασίας που έχουμε μαζί του για τη στήριξη των ΕΑΣ στο εξωτερικό».

Τον Ν. Κωστόπουλο συνόδευσαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΑΣ Θανάσης Τσιόλκας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικού Τομέα Γιώργος Καρούντζος και ο διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Μιχάλης Μπελέσης.

Η παρουσία των ΕΑΣ στην AUSA 2021 αποτελεί τη συνέχεια των συχνών επαφών που έχει στην Ελλάδα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με τους ακολούθους Άμυνας ξένων χωρών αλλά και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών στο εξωτερικό με στόχο την προώθηση προϊόντων και τη σύναψη συμφωνιών.

Η συμμετοχή των ΕΑΣ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Περιπτέρου, που οργανώθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά από το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και της Enterprise Greece.

Η έκθεση AUSA

H AUSA πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο και αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία παρουσίασης υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες του κλάδου, τον αμερικανικό στρατό και την παγκόσμια στρατιωτική κοινότητα.

Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης για τις εγχώριες βιομηχανίες καθώς σε αυτή λαμβάνουν μέρος οι μεγαλύτερες αμερικανικές αλλά διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες.

Σε ετήσια βάση, την έκθεση επισκέπτονται περίπου 30.000 άτομα, ανάμεσά τους κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και άλλων χωρών, στρατιωτικές αποστολές από όλο τον κόσμο, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.

Πάνω από 10 χώρες διοργανώνουν εθνικά περίπτερα στην AUSA, μεταξύ αυτών, και η Ελλάδα.