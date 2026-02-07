Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι – Μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) στο Γαλάτσι, όπου δύο άνδρες δέχτηκαν επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων με μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου το ένα εκ των 2 θυμάτων εντοπίστηκε στην οδό Κουρτίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Και ο δεύτερος νεαρός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο.

Η ομάδα των 5 φέρεται να ρώτησε πρώτα το πρώτο «τι ομάδα είσαι;», ωστόσο πριν προλάβει να απαντήσει δέχτηκε μαχαιριά. Στη συνέχεια η ομάδα επιτέθηκε και σε άλλο νεαρό για το ίδιο κίνητρο.

Οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Τα δύο θύματα υποστηρίζουν πως δεν έχουν σχέσεις με ομάδες ούτε έφεραν διακριτικά κάποιου συλλόγου.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, ενώ η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια του τμήματος αθλητικής βίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην οδό Στεφανοπούλου το μαχαίρι με το οποίο έγινε η επίθεση.