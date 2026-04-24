EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το εφετείο μετά την απόφαση για τον Νίκο Ρωμανό

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ, σχετικά με το βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες (24.04.2026) έξω από το εφετείο Αθηνών, μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Ειδικότερα στο βίντεο από τα επεισόδια μπροστά στο εφετείο διακρίνεται ένας αστυνομικός να κλωτσά και να σπρώχνει μία διαδηλώτρια που έπεσε σε μία ζαρντινιέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της αθωωτικής απόφασης για τον Νίκο Ρωμανό, επικράτησε ένταση στο εφετείο, όταν παρευρισκόμενοι εκσφενδόνισαν καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η κατάσταση εκτονώθηκε για λίγο, ωστόσο λίγο αργότερα ξέσπασαν νέα επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του εφετείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.