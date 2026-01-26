Έγκλημα στη Γλυφάδα: «Δεν είχε καν στο μυαλό του ότι ο γιος του θα μπορούσε να τον σκοτώσει» λέει φίλος του 80χρονου

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την άγρια δολοφονία ενός 80χρονου στη Γλυφάδα από τον ίδιο του τον γιο, ο οποίος μάλιστα είχε δολοφονήσει και την μητέρα του πριν 16 χρόνια και είχε αφεθεί ελεύθερος έχοντας εκτίσει τέσσερα από τα 16 χρόνια της ποινής του.

Φίλος του άτυχου 80χρονου θύματος της στυγερής δολοφονίας στη Γλυφάδα μιλάει στο newsit.gr, κάνοντας λόγο για καλό αλλά κλειστό άνθρωπο, που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο γιος του θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Σημειώνεται ότι στον 46χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Τον ήξερα, ήταν φίλος μου, καλό παιδί, σωστός. Γείτονας ήταν, μιλούσαμε, καμιά φορά χαιρετιόμασταν και αυτό ήταν», αναφέρει αρχικά.

Όσον αφορά στον 46χρονο πατροκτόνο τονίζει πως «ψυχολογικά πάντως δεν πρέπει να ήταν εντάξει. Δεν πιστεύω ότι (ο 80χρονος) φοβόταν για τη ζωή του. Δεν νομίζω να το είχε καν στο μυαλό του ότι ο γιος του θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να σου δώσω εξήγηση».

«Είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτός ο άνθρωπος. Πολλοί ξέρανε ότι ήταν άρρωστος. Είχε πάει, ξέρεις, να συνέλθει. Mάλλον είχε την ελπίδα ότι ο γιος του είχε ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που είχε. Ο πατέρας ήταν κλειστός χαρακτήρας. Δεν μιλούσαμε ποτέ γι’ αυτά για να ξέρουμε. Το γιο δεν τον έβλεπα σχεδόν καθόλου. Στις γιορτές έμενε με τον πατέρα», επισημαίνει.