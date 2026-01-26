Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στον 46χρονο που δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής (25.1.26), σε ένα έγκλημα που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη.

Ο 46χρονος που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων από το πρωί της Δευτέρας, αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Πριν από 12 χρόνια ο 46χρονος είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του και πληροφορίες τον ήθελαν να ψάχνει εκείνη την μαύρη ημέρα και τον πατέρα του για να τον σκοτώσει. Καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και αφέθηκε ελεύθερος μετά από τέσσερα χρόνια.

«Βοήθεια παναγία μου σώσε με. Παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο», ήταν τα τελευταία λόγια του αδικοχαμένου πατέρα ξεψυχώντας από τα δολοφονικά χτυπήματα που του κατάφερε με μανία ο ίδιος του ο γιος.