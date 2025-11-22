Εγκληματική οργάνωση έκλεβε ρούχα από καταστήματα στην Αττική και τα πουλούσε στην Αλβανία – Βίντεο από την δράση τους

Στα ίχνη «οικογενειακής» εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε ρούχα από καταστήματα στην Αθήνα και τα πουλούσε σε κατάστημα στην Αλβανία, έφτασαν οι αρχές. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα – μεταξύ αυτών και η εγκέφαλος- ενώ αναζητούνται άλλοι 4.

Οι κινήσεις της εγκληματικής οργάνωσης ήταν καλά σχεδιασμένες. Τα μέλη της ήταν χωρισμένα σε 2 ομάδες που δραστηριοποιούνταν η κάθε μία σε Ελλάδα και Αλβανία, αντίστοιχα. Η πρώτη, που είχε «έδρα» τον Ταύρο στην Αττική, έβρισκε στόχους – καταστήματα και παριστάνοντας τους πελάτες, έκλεβε τα ρούχα. Στην περίπτωση μάλιστα που έμπαιναν σε επιχειρήσεις που έβαζαν αντικλεπτικούς μηχανισμούς στα ρούχα, τα αφαιρούσαν με ειδική ηλεκτρονική συσκευή και με μαγνήτη. Οι κινήσεις τους θύμιζαν «χορό» και δεν πρόδιδαν στους πελάτες αλλά και στους εργαζομένους τις προθέσεις τους.

Τις περισσότερες φορές «χτυπούσαν» πολλαπλές φορές μέσα στην ημέρα, επιλέγοντας κυρίως επιχειρήσεις που δεν έβαζαν στα ρούχα αντικλεπτικούς μηχανισμούς.

Στη συνέχεια τα μέλη της οργάνωσης έκρυβαν τα κλοπιμαία σε αποθήκη στα Πετράλωνα, και τότε αναλάμβανε δράση η 54χρονη αρχηγός. Η ίδια, με τη βοήθεια 4 συγγενών της, έστελναν τα ρούχα με υπεραστικά λεωφορεία στα Τίρανα όπου στη συνέχεια τα πουλούσαν σε επιχείρηση.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται και η δράση τους. Με περίσσιο θράσος, ανοίγουν μεγάλη σακούλα στη μέση του καταστήματος, και βάζουν τα ρούχα της προτίμησής τους λες και δεν κάνουν τίποτα το παράνομο.

Δείτε βίντεο από την δράση τους:

Η δεύτερα ομάδα μάλιστα που δραστηριοποιούνταν στα Τίρανα, ανέβαζε συχνά αναρτήσεις στα social media και διαφήμιζε εκπτώσεις ώστε να «ψαρεύει» πελάτες.

Οι δράστες λάμβαναν αυστηρά μέτρα για να μην πέσουν στην αντίληψη των αρχών ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντικαθιστούσαν κάποια από τα 9 επιχειρησιακά τους οχήματα.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση που έγινε την Τετάρτη (19.11.2025) σε σπίτια των κατηγορούμενων αλλά και στην αποθήκη της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

71.420 ευρώ,

πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού,

πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων,

7 μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών καθώς και

ειδική συσκευή για την αφαίρεση αντικλεπτικών ετικετών ασφαλείας.

Σε έρευνα των Αλβανικών αρχών στο κατάστημα ρούχων όπου πωλούνταν τα κλοπιμαία ρούχα στα Τίρανα βρέθηκε πλήθος ρούχων που είχαν κλαπεί και έφεραν ταμπελάκια στην ελληνική γλώσσα και με τιμή πώλησης σε ευρώ.

Από τη συνολική προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές ειδών από καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας.

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως αρκετά μέλη της οργάνωσης είναι κατηγορούνται και για άλλες υποθέσεις κλοπών από καταστήματα ενώ κάποιοι από αυτούς είχαν πολλά και διαφορετικά ταυτοποίησης για να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν από την αστυνομία.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.