Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εγκληματική οργάνωση πείραζε τις αντλίες σε βενζινάδικα – 13 συλλήψεις, πάνω από 25 εκατ. ευρώ οι ζημιές

Εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημιά από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ
Εγκληματική οργάνωση με απάτες σε βενζινάδικα
Το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ βρέθηκε στην κατοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε / astynomia.gr

Με τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών σε βενζινάδικα κατάφεραν να εξαπατούν τους καταναλωτές και να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα βενζινάδικα, εννιά σπίτια, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

 

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και Αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Εγκληματική οργάνωση σε βενζινάδικα
Πρατήριο υγρών καυσίμων που «σφραγίστηκε» από την ΑΑΔΕ / astynomia.gr

Πιο αναλυτικά, το αρχηγικό μέλος, συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Εγκληματική οργάνωση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/EUROKINISSI

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από δύο συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι -2- ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Εγκληματική οργάνωση με απάτες σε βενζινάδικα

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Εγκληματική οργάνωση με απάτες σε βενζινάδικα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/EUROKINISSI

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

59 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

30 φορολογικοί μηχανισμοί,

Εγκληματική οργάνωση
Πολυτελές τζιπ που είχαν στην κατοχή τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης / astynomia.gr

10 πολυτελή αυτοκίνητα,

6 πιστόλια και βαλλίστρα,

175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -250.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για -2- έτη από -16- πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
316
126
112
75
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ζάκυνθος: «Έδειχνε το πιστόλι στους μαθητές» – Οι μαρτυρίες και το μυστήριο με την ταυτότητα του όπλου που πήρε ο 14χρονος στο σχολείο
Όπως προέκυψε το όπλο που είχε κουβαλήσει στο σχολείο ο 14χρονος ήταν ένα πιστόλι μάρκας Zastava των 9 χιλιοστών στο οποίο είχε σβηστεί ο σειριακός αριθμός
Πιστόλι
Ένοπλες Δυνάμεις: Τα «game changer» όπλα του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία – Οι εκτοξευτές PULS, ο «θόλος» και το λέιζερ «Iron Beam»
Συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, λέιζερ για την αναχαίτισης drones και προηγμένα στοιχεία Πυροβολικού «εκτοξεύουν» τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων
Ισραηλινός βαλλιστικός πύραυλος τύπου LORA
Θοδωρής Κολυδάς για την κακοκαιρία: «Κενό στο σύστημα πρόβλεψης για την Αττική» – Αυξάνεται ο κίνδυνος από την έλλειψη δεδομένων
Ο Θοδωρής Κολυδάς καταγγέλλει πως το κενό στο σύστημα αναγκάζει τους μετεωρολόγους να βασιστούν αποκλειστικά στα προγνωστικά μοντέλα μεταξύ των οποίων υπάρχουν μεγάλες αποκλείσεις
Βροχή 12
Newsit logo
Newsit logo