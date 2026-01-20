Ελλάδα

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε βενζινάδικα σε όλη τη χώρα: Πώς πείραζαν τις αντλίες με ειδικό λογισμικό

Πάνω από 30 έλεγχοι σε επιχειρήσεις, βενζινάδικα και σπίτια και 10 συλλήψεις
Οθόνη
Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20.1.2026) σε διάφορες περιοχές της χώρας, σχεδόν από άκρη σε άκρη, για την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε στήσει κομπίνα και εξαπατούσε οδηγούς σε βενζινάδικα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης που είχαν στήσει την κομπίνα στα βενζινάδικα, είχαν τοποθετήσει ειδικό παράνομο λογισμικό στις αντλίες, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν για περισσότερα λίτρα από όσα τελικά έμπαιναν στα ρεζερβουάρ τους.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, σε βενζινάδικα, εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής από την ευρεία επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) έχουν συλληφθεί 10 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 30 έρευνες.

Το «κόλπο» με το κρυμμένο πρόγραμμα και τον διπλό κωδικό

Ο κεντρικός έλεγχος γινόταν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κρυμμένο σε γραφείο πίσω από το πρατήριο, σε χώρο με κλειδωμένη πόρτα. Το σημείο εισόδου για το παράνομο λογισμικό ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε δαιδαλώδεις διαδρομές φακέλων (Έγγραφα > Αποθηκευμένες εικόνες > Νέος Φάκελος), κάτω από το παραπλανητικό εικονίδιο του προγράμματος «Radmin VPN».

Όπως περιγράφει αστυνομικός στο βίντεο της επιχείρησης, η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτούσε συγκεκριμένα βήματα ασφαλείας των δραστών:

Αρχικά, άνοιγαν το πρόγραμμα και επέλεγαν συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. POS 9).

Εισήγαγαν έναν πρώτο κωδικό διαχειριστή (admin) για να αποκτήσουν πρόσβαση στο απομακρυσμένο περιβάλλον.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συγκάλυψης ήταν το τελικό στάδιο. Για να εισέλθουν στον «πυρήνα» του παράνομου προγράμματος και να επέμβουν στις αντλίες, απαιτούνταν η πληκτρολόγηση ενός δεύτερου, ειδικού κωδικού. Μόνο τότε εμφανιζόταν στην οθόνη μια ειδική διεπαφή της παράνομης εφαρμογής, η οποία προσομοίαζε με «κομπιουτεράκι» (calculator), μέσω του οποίου γίνονταν οι ρυθμίσεις της κλοπής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
297
193
128
99
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το σημείο «κλειδί» για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα - Πού επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αστυνομικών
Από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχει εντοπιστεί το ταξί που παρέλαβε την Λόρα, ωστόσο η ποιότητα της εικόνας δεν είναι τέτοια που να φανερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος
Η ανήλικη όπως αποτυπώθηκε από κάμερα καταστήματος
Newsit logo
Newsit logo