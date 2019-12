Εικαστική Έκθεση: «Μία απάντηση στους Δασκάλους μας»

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 στις 8 μμ θα εγκαινιαστεί στο Χώρο Τέχνης, πρώην ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι) η έκθεση ζωγραφικής γλυπτικής «μια ΑΠΑΝΤΗΣΗ στους Δασκάλους μας» που αποτελεί συνέχεια της έκθεσης «De Differentia ή Γιατί μισούμε το Διαφορετικό» που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2019.

Με την έκθεση αυτή όπως αναφέρουν η επιμελήτρια της έκθεσης Ρεγγίνα Αργυράκη και η συνεπιμελήτρια Τζίνη Γεννηματά : «η νεώτερη γενιά των εικαστικών ανασύροντας το τσιτάτο του Bacon «don’t hate the monster for you know not who the monster really is» (μην μισείς το Τέρας γιατί δεν ξέρεις τι είναι το Τέρας πραγματικά), διεύρυνε το ερώτημα από το «γιατί» στο «τι» τελικά μισούμε. Ποιό είναι το τέρας; Ό,τι φαινομενικά μας απωθεί με την εμφάνιση, την προέλευση και την κουλτούρα του; Ή κάποιος εύκολος στόχος εκτόνωσης της καταπιεσμένης οργής που δημιουργεί η στέρηση, η πενία και ο κοινωνικός αποκλεισμός;»

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο: «Η φιλοξενεία αυτής της έκθεσης στον πολυχώρο του πρώην Εργοστασίου Καχραμάνογλου, φάνηκε σχεδόν νομοτελειακή. Αφενός, γιατί ο ίδιος ο χώρος του παλιού υφαντουργείου, εκτός από σημαντικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς, αντηχεί ακόμα τον μόχθο των Μικρασιατών προσφύγων εργατών. Αφετέρου, γιατί η ίδια η Δραπετσώνα και το Κερατσίνι, έχουν συστήσει ένα μεγάλο ψηφιδωτό ταξικής και πολιτισμικής πολυπλοκότητας, που άρχισε να εξυφαίνεται ήδη από τις αιματηρές διαδρομές της ταραγμένης μεταπολιτευτικής περιόδου.»

Ο πρόεδρος της επιτροπής του προγράμματος De Differentia Δρ. Γιάννης Μουζάλας ελπίζει να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι καλλιτέχνες (γιατί ποιος άλλος θα τοτολμούσε;) και μέσα από αυτή την διαδικασία να επαναπροσδιορίσουμε ακόμα και τον εαυτό μας, τις προθέσεις μας και τηναγαθή (;) μας προαίρεση, μέχρι και να ξεβολευτούμε από τις πάγιες πολιτικές και πολιτισμικές μας βεβαιότητες.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Αγγελίδης, Γρηγορία Βρυττιά, Όλγα Ζιρώ, Ελένη Θεοδωρίδου, Ηλίας Μπουντανιώτης, Αθηνά Νικολάου, Γιώργος Παγγοζίδης, Γιώργος Παπακαρμέζης, Σπυριδούλα Πολίτη, Έλιο Σαμαράς, Βασιλική Σοφρά, Νίκος Τόλης.

Κατά την διάρκεια των εγκαινίων το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 8 μμ, η διεθνούς φήμης σοπράνο Ειρήνη Κώνστα θα παρουσιάσει δρώμενο σε ποίηση Κωστή Παλαμά και μουσική Βιτσέντζο Μπελλίνι.

Εγκαίνια: Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.

Διάρκεια: 14 Δεκεμβρίου 2019 – 30 Ιανουαρίου 2020.

Ώρες επισκέψεων: 6:30 μμ – 9:30 μμ καθημερινώς, εκτός Δευτέρας.

Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης, πρώην ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ (Κωνσταντινουπόλεως 51, Κερατσίνι).