Ειρήνη Μουρτζούκου: Το ανθρώπινο χέρι που ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ο μηχανισμός θανάτου και το αίτημα για νέα κατάθεση της 25χρονης

Ανθρώπινο χέρι, έφραξε το στόμα και τη μύτη και πίεσε στο στήθος τον μικρό Παναγιωτάκη για να του «πάρει» τη ζωή. Αυτή είναι η εκτίμηση των αναλυτών του Ανθρωποκτονιών, που φωτίζει το μυστήριο του μηχανισμού θανάτου του μωρού για το τι προκάλεσε την ασφυξία που περιγράφεται στο πόρισμα των 15 σελίδων της επιτροπής των τριών κορυφαίων ιατροδικαστών.

Με αυτο το δεδομένο, οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μωρού αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες να είναι καταιγιστικές καθώς το πρωί της Δευτέρας (8.9.25), αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, θα μιλήσουν με τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση για να λάβουν εντολές για τη γραμμή που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα.

Το πιθανότερο και αυτό που επιδιώκει η Ασφάλεια, είναι να τους δοθεί άδεια να εξετάσουν οι ίδιοι την Ειρηνη Μουρτζούκου, η οποία θεωρείται η βασική ύποπτη για τη δολοφονία του μικρου Παναγιωτάκη.

Μάλιστα, θα ζητήσουν, αν είναι δυνατόν, την Τρίτη να μεταχθεί η 25χρονη απο το κελί των φυλακών Κορυδαλλού στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, προκειμένου να δώσει τη δική της εκδοχή των πραγμάτων για τον θάνατο του παιδιού και να καταθέσει στους έμπειρους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Ασφάλειας προσπαθούν να συνθέσουν το σκηνικό του θανάτου που στήθηκε το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου του 2024 μέσα στο σπίτι στην Αμαλιάδα.

Τότε που ο Παναγιωτάκης βρήκε μαρτυρικό θάνατο από ανθρώπινο χέρι.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως υπάρχει φωτογραφικό υλικό που δείχνει κάποια κόκκινα σημάδια στην περιοχή του στόματος του παιδιού που όμως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Όσο για το στήθος, οι αξιωματικοί, αν και δεν έχουν βρεθεί σχετικά σημάδια στο φωτογραφικό υλικό, εκτιμούν πως το χέρι που δολοφόνησε το παιδι, του πίεσε και το στήθος καθώς το modus αυτό παρατηρήθηκε και στη δολοφονία του παιδιού της Μουρτζούκου στο νοσοκομείο Παίδων για την οποια εχει και η ιδια ομολογήσει.

Στο κάδρο και η Πόπη

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εκείνη την ώρα στην οικία της φρίκης, ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου και η μητέρα του παιδιού Πόπη. Συνεπώς, στο κάδρο μπαίνει και η νεαρή φίλη της Ειρήνης και αυτό που διευκρινίζουν στο newsit.gr «πηγές» της Ασφάλειας είναι ότι αν και η Πόπη έχει εξεταστεί, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κληθεί και πάλι για κατάθεση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η στάση που θα κρατήσει η Μουρτζούκου μετά τις εξελίξεις με το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη, Καλόγρηα και Καλύβα.

Το ερώτημα είναι αν θα παραμεινει στην αρχική της στάση, δηλαδή «εγώ δεν άγγιξα τον μικρό Παναγιωτάκη και αν μου ζητηθεί, θα καταθέσω τι έγινε το τελευταίο 24ωρο στο σπίτι» ή θα αλλάξει τακτική και θα «δώσει» και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Άλλωστε, ο δικηγόρος της, παρουσιάζεται βέβαιος ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση θα κατηγορηθούν περισσότερα από ένα άτομα.