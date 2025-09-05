Ελλάδα

Ειρήνη Μουρτζούκου: Παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Παναγιωτάκη – «Η ασφυξία η πιθανότερη αιτία»

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα ενώ οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν υποξία
Ειρήνη Μουρτζούκου
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η επιτροπή ιατροδικαστών, αποτελούμενη από τους Νίκο Καρακούκη, Νίκο Καλόγρηα και Ελένη Καλύβα, παρέδωσαν στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα για τα αίτια θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη. Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη στις Αρχές ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών, συνολικά αποτελείται από 100 σελίδες μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα ενώ η έκθεση για τον θάνατό του είναι 15 σελίδες.

Σύμφωνα με το πόρισμα, δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου ούτε από το γαστρεντερολογικό ούτε από το αναπνεστευτικό και η ασφυξία προβάλλει ως η πιο συμβατή αιτία θανάτου.

Από τη νεκροψία και τη νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα και έτσι δεν στοιχειοθετούνται παθολογικά αίτια θανάτου.

Με βάση τις τοξικολογικές εξετάσεις έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασης και με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται καμία παθολογική αιτία θανάτου. Οι ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν υποξία (χαμηλό οξυγόνο στους ιστούς) και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον βασική αιτία θανάτου παιδιού.

Με βάση το πόρισμα και το γεγονός ότι η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, Ειρήνη Μουρτζούκου, έχει ομολογήσει τις άλλες τέσσερις δολοφονίες αναμένονται σύντομα νέες εξελίξεις.

Χθες το πρωί, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
10 συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στο Μενίδι - Ξηλώθηκαν καλώδια παράνομης ηλεκτροδότησης
Μετά από έρευνες σε σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καταγραφικό μηχάνημα μαζί με 13 κάμερες, μαχαίρι καθώς και εξάρτημα που χρησιμοποιείται για κλοπές αυτοκινήτων
Αστυνομική επιχείρηση στο Μενίδι
Επιχείρηση – «σκούπα» για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε πάνω από 100 μαγαζιά στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα πρώτα «λουκέτα»
Έχουν προγραμματιστεί κυρώσεις σε 102 καταστήματα - Το 40% με 50% των επιχειρηματιών βγάζουν τραπεζοκαθίσματα χωρίς αδείας ή χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο από τον επιτρεπόμενο
Λουκέτο
1
Newsit logo
Newsit logo