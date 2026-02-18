Συμβαίνει τώρα:
«Είχε 10 μποφόρ, παραλίγο να είχα πνιγεί»: Ψαράς κινδύνευσε για να σώσει τη βάρκα του στην Αστυπάλαια

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 37χρονου
Καΐκια
Καΐκια / EUROKINISSI

Ο Γιώργος Κονταράτος κατάφερε και πάλεψε με την κακοκαιρία και έσωσε τη βάρκα του. Ο 37χρονος ψαράς από την Αστυπάλαια μιλώντας στον ΕΡΤnews περιέγραψε πως την έσωσε από την θαλασσοταραχή.

«Το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος, όπου με ενημέρωσε ότι το καΐκι βυθιζόταν. Μου λέει “η βάρκα βουλιάζει”. Εκεί τρελάθηκα. Βούτηξα, μπήκα μέσα στη βάρκα, την τράβηξα λίγο πιο βαθιά, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα και έπρεπε να βουτήξω μέσα στη θάλασσα. Ήτανε 10 μποφόρ στην Αστυπάλαια και ήταν πολύ επικίνδυνα. Παραλίγο να είχα πνιγεί», ανέφερε ο ψαράς.

Χρειάστηκε μόλις έξι με επτά λεπτά για να καταφέρει να βγει στη στεριά, περιγράφοντας πως σε κάποια στιγμή το κύμα τον κρατούσε μέσα στο νερό. «Δεν με άφηνε να βγω έξω. Με κρατάει εκεί και προσπαθεί να με τραβάει κάτω», είπε, τονίζοντας ότι λίγα ακόμη δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραία.

Προκειμένου να ασφαλίσει το καΐκι, έδεσε επιπλέον σχοινί από την απέναντι πλευρά του λιμανιού, δημιουργώντας ουσιαστικά μια δεύτερη άγκυρα, σε περίπτωση που κοβόταν το βασικό σκοινί πρόσδεσης.

Το σκάφος, όπως εξήγησε, ήταν αρχικά επαγγελματικό τουριστικό του παππού του, στη συνέχεια πέρασε στον πατέρα του και σήμερα το χρησιμοποιεί ο ίδιος για ψάρεμα. «Αυτή είναι του παππού μου. Την είχε σαράντα πέντε χρόνια… άμα πάθει κάτι το σκάφος μου θα τρελαθώ», δήλωσε ανακουφισμένος.

Ελλάδα
