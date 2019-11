EJEKT Festival 2020: Αρχίζει αύριο η προπώληση για Red Hot Chili Peppers

Οι Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και Josh Klinghoffer θα βρεθούν στη σκηνή του Markopoulo Park την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Οι Red Hot Chili Peppers βρίσκονται στη λίστα με τα best-selling συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει πάνω από 80.000.000 δίσκους σε όλο τον πλανήτη!

Ο ήχος τους είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στην ιστορία της μουσικής: αυτό το εκρηκτικό χαρμάνι που μπλέκει rock, funk, rap και punk είναι η τέλεια συνταγή που τους έχει δώσει τόσα super-hits!

“Californication”, “Under The Bridge”, “Give It Away”, “Scar Tissue”, “Otherside”, “Can’t Stop”, “Around The World”, “Dark Necessities”, “Snow (Hey Oh)”, “By The Way”, “The Zephyr Song”, “Suck My Kiss”, “Breaking The Girls”, “The Adventures of Rain Dance Maggie”, “Dani California”, “Hump De Bump”, “Aeroplane” είναι μόνο μερικές από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους.

Το EJEKT Festival 2020 θα γίνει στο Markopoulo Park (Στησαγόρα & Ελπίδος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θέση Μερέντα). Ο χώρος απέχει μόλις 25 λεπτά από την Αθήνα και διαθέτει δωρεάν parking 5.000 θέσεων.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:



Early Bird

Zone B: 55 Ευρώ

Zone A (pit): 90 Ευρώ

VIP: 150 Ευρώ

Α’ Φάση Προπώλησης

Zone B: 58 Ευρώ

Zone A (pit): 110 Ευρώ

VIP: 180 Ευρώ