Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων LSE (HAALSE), στην Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία στην Αθήνα, την περασμένη Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022.

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν διακεκριμένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου για το έργο και την προσφορά τους. Ειδικότερα ο Σύλλογος βράβευσε τους εξής τέσσερις απόφοιτους του LSE: την κα. Μαριάννα Λάτσηγια την διαχρονική συμβολή της στην επιχειρηματικότητα και το εκτεταμένο κοινωφελές της έργο, την κα. Χλόη Λασκαρίδη ως διακεκριμένη εκπρόσωπο της επόμενης επιχειρηματικής γενιάς, τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια για τη συμβολή του στην εξωτερική πολιτική της χώρας και τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο για την πολυετή του συνεισφορά στο Ελληνικό επιχειρείν. Κοινή συνισταμένη των βραβευόμενων στις σύντομες ομιλίες τους κατά την παραλαβή των βραβείων τους αποτέλεσε η συμβολή των σπουδών τους στο LSE στην μετέπειτα πορεία και εξέλιξή τους.

Ενώ το πέμπτο βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Kevin Featherstone, κορυφαίο Καθηγητή της Σχολής, Επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE και σημαντικό φιλέλληνα, για την μεγάλη συμβολή του στην μελέτη της σύγχρονης Ελλάδας, την προσφορά του στην Κοινότητα του LSE καθώς και την προαγωγή των Ελληνο-Βρετανικών σχέσεων. Ο οποίος μάλιστα, ανακοίνωσε από βήματος ότι πριν λίγες ώρες έμαθε πως του απονέμεται τιμητικά η Ελληνική Ιθαγένεια.

Την εκδήλωση χαιρέτισε με μήνυμά της από το Λονδίνο η Director του London School of Economics, BaronessMinouche Shafik, η οποία εξήρε την επιτυχή πορεία του Συλλόγου και την προσωπική συμβολή του Προέδρου, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλου υπογραμμίζοντας «τη ζωτικότητα της κοινότητας των αποφοίτων μας στην Ελλάδα».

Στην ομιλία του ο Δρ. Αποστολόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE θεωρείται ίσως ο επιδραστικότερος σύλλογος αποφοίτων ξένου πανεπιστημίου στη χώρα μας – πράγμα το οποίο βεβαίως αντανακλά το πάθος με το οποίο επιλέξαμε και φοιτήσαμε σε αυτό. Οι απόφοιτοί του διακρίνονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του τόπου και όχι μόνο της οικονομίας φυσικά. Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα να τιμήσουμε κάποιους εξ αυτών που με την πορεία τους και το αποτύπωμά τους τιμούν το πανεπιστήμιο αλλά και αποτελούν υγιή πρότυπα στους τομείς τους σε μια εποχή που η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και δέχεται αποπροσανατολιστικά ερεθίσματα. Ανθρώπους επιφανείς στην Ελληνική κοινωνία και με διεθνές εκτόπισμα».

Η εκδήλωση έκλεισε με κεντρική ομιλία του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα «Ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της Ευρώπης σε περιβάλλον συνεχών κρίσεων», όπου αναδείχθηκε η συνθετότητα της ενεργειακής εξίσωσης, τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συνάρτηση με την γεωπολιτική και την γεωοικονομία, καταδεικνύοντας το μέγεθος της πρόκλησης διεθνώς, με ειδικότερη έμφαση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και στα μεγάλα, υπαρξιακά ζητήματα της επόμενης περιόδου.

Την εκδήλωση μεταξύ άλλων τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Χάρης Θεοχάρης, σειρά βουλευτών, Γενικών Γραμματέων, αξιωματούχων και Πρεσβευτών ξένων χωρών, κορυφαίων δημοσιογράφων και εκδοτών, καθώς και πλέον των 150 Ελλήνων αποφοίτων του LSE.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Χρυσός Χορηγός), της Alpha Bank (Αργυρός Χορηγός), των Aqurance, Grant Thornton, Industry Disruptors – Game Changers (ID–GC), και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου (Χορηγοί), και των British–Hellenic Chamber of Commerce (BHCC), BSS Plus, Craft, Consular Corps in Greece (CCG), Costero Europe, EFA GROUP, ELIKON, Generation–Y, Gizelis Robotics, MSCOMM, Tsomokos (SGT), Thyateira Union, Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε) και της ΕΨΑ (Υποστηρικτές).