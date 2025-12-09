Εκδόθηκε ΚΥΑ για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Τι προβλέπει για εξετάσεις και συνταγογράφηση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα ΚYA (Αριθμ. Δ1β/ΓΠ οικ. 54844), η οποία προσθέτει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανίχνευσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής υποστήριξης για άτομα που πάσχουν από σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία που συνοδεύεται από άλλες παθήσεις.

Η απόφαση καθορίζει με σαφήνεια ποιοι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν, καθώς και τα βήματα που απαιτούνται για την πρόσβασή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες και την αναγκαία θεραπευτική φροντίδα.

ΚΥΑ – Παχυσαρκία: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Όπως ορίζεται, για ιατρική εξέταση σχετική με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας παραπέμπονται αυτόματα οι δικαιούχοι που συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω» και παρουσιάζουν:

Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ή

BMI από 37 έως 40, σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία συνοδό πάθηση που σχετίζεται με την παχυσαρκία.

Στις συννοσηρότητες περιλαμβάνονται

διαβήτης τύπου 2

υπνική άπνοια,

υπέρταση

καρδιακές παθήσεις

στεατοηπατίτιδα

χρόνια νεφρική νόσος

ακόμη και κινητικές διαταραχές που επιδεινώνονται από το βάρος

Το σύστημα αξιολογεί αυτόματα τα κριτήρια και εκδίδει το σχετικό παραπεμπτικό, το οποίο έχει ισχύ ενός μήνα.

ΚΥΑ – Τι περιλαμβάνει η ιατρική εξέταση για την παχυσαρκία

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, μόλις ολοκληρωθεί η προηγούμενη φάση του ελέγχου — δηλαδή η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου — το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για τη ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο ή μεταβολιστή σε δημόσιες δομές υγείας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος εξειδικευμένος ενδοκρινολόγος, η εξέταση μπορεί να γίνει από γενικό γιατρό ή παθολόγο.

Τι προβλέπεται για τη φαρμακευτική αγωγή

Ο θεράπων ιατρός αποφασίζει αν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή και, σε περίπτωση έγκρισης, επιλέγει τη δραστική ουσία από λίστα που έχει διαμορφωθεί βάσει αποτελεσματικότητας.

Η συνταγή εκδίδεται άμεσα και μπορεί να εκτελεστεί μέσα σε 15 ημέρες σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διατροφική συμβουλευτική, η οποία θεωρείται βασικό κομμάτι της παρέμβασης.

Επαναξιολογήσεις και διάρκεια θεραπείας

Μετά την πρώτη χορήγηση φαρμάκου, το σύστημα εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επανεξέταση εντός 45 ημερών.

Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί έως οκτώ φορές, καλύπτοντας έτσι έναν πλήρη κύκλο θεραπείας με αντίστοιχες επισκέψεις και συνταγές.

Όλες οι πράξεις καταγράφονται υποχρεωτικά στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και συνέχεια στη φροντίδα.

Σημαντικό είναι ότι τόσο οι εξετάσεις όσο και η θεραπεία παρέχονται δωρεάν, χωρίς συμμετοχή από τους ασθενείς.

Πηγή: Iatropedia.gr