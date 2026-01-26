Ελλάδα

Έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»: «Είχε τρία παιδιά, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση» λέει η αδερφή εργαζόμενης που σκοτώθηκε

«Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές, δεν ξέρουμε πως έγινε όλο αυτό» λέει η αδερφή της άτυχης εργαζόμενης
Μια εκ των πέντε θυμάτων από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι των 5 γυναικών που βρήκαν τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026), μετά την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Πέντε είναι τα θύματα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου μέχρι το μεσημέρι είχαν βρεθεί τέσσερις σοροί γυναικών, ενώ μια ακόμη αγνοούνταν στα συντρίμμια του εργοστασίου. Τελικά οι αρχές και η πυροσβεστική εντόπισαν την σορό και της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της.

Παράλληλα, αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση των σορών, ενώ έχει ζητηθεί από συγγενείς των θυμάτων γενετικό υλικό, προκειμένου να γίνει γρηγορότερα η διαδικασία ταυτοποίησης.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η αδερφή της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μιας εκ των 5 θυμάτων της έκρηξης είπε: «Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αστυνομία ούτε πυροσβεστική, μόνοι μας ό, τι μαθαίνουμε όπου παίρνουμε τηλέφωνα.

Η αδερφή μου έχει τρία παιδιά, 23, 18 και 15 τα οποία είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δούλευε νύχτα για να είναι τη μέρα με τα παιδιά της. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές. Δεν ξέρουμε πως έγινε όλο αυτό».

Και πρόσθεσε: «Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς για τίποτα, ούτε οι υπεύθυνοι του εργοστασίου. Έχω δώσει δείγμα DNA στην αστυνομία Τρικάλων και πήραμε τηλέφωνο στην Λάρισα και μας είπαν ότι τώρα είναι σε διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

