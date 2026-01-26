Έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Τραγικός είναι ο επίλογος και για την πέμπτη εργαζόμενη που αγνοούνταν μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντας» στα Τρίκαλα.

Πέντε είναι τα επιβεβαιωμένα θύματα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.01.2026) στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Μέχρι το μεσημέρι είχαν βρεθεί τέσσερις σοροί γυναικών, ενώ μια ακόμη αγνοούνταν στα συντρίμμια του εργοστασίου.

Τελικά οι αρχές και οι πυροσβεστική εντόπισαν και την σορό της πέμπτης άτυχης εργάτριας που έχασε τη ζωή της. Παράλληλα, αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση των σορών, ενώ έχει ζητηθεί από συγγενείς των θυμάτων γενετικό υλικό, προκειμένου να γίνει γρηγορότερα η διαδικασία ταυτοποίησης.

Συντετριμμένοι είναι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των 5 εργατριών, οι οποίοι κάνουν λόγο για γυναίκες που δούλευαν σκληρά. Είχαν οικογένειες και παιδιά, για τα οποία πάσχιζαν καθημερινά με μόνο στόχο τους να τους προσφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα μπορούν. Πλέον, οι άνθρωποι που θρηνούν αναμένουν τις επίσημες απαντήσεις.

Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού και η Βάσω Σκαμπαρδώνη είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.

Το χρονικό

Η ώρα ήταν 4 το πρωί, όταν στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου δούλευαν νυχτερινή βάρδια 12 άνθρωποι, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Η παλιά πτέρυγα του εργοστασίου όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα της βρόμης και τα πτι φουρ παραδόθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να εγκλωβιστούν και στη συνέχεια να εντοπιστούν οι σοροί τους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βρουν έγκαιρα από το κτίριο το οποίο είχε ισοπεδωθεί από την έκρηξη και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Την ώρα της φωτιάς, 5 εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Πρόκειται για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση. Στην πτέρυγα βρίσκονταν μόνο τα 5 θύματα, τα οποία δεν είχαν κανένα τρόπο διαφυγής μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Οι σοροί των γυναικών που είχαν απανθρακωθεί, εντοπίστηκαν στο σημείο που έχει διαλυθεί το κτίριο του εργοστασίου της Βιολάντα, από την έκρηξη αλλά και στο υπόγειο του εργοστασίου. Όσοι εργαζόμενοι σώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είναι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 από τις γυναίκες ήταν από ένα κοντινό χωριό και η τέταρτη φαίνεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

«Είδαμε τραυματίες, ερείπια, μια κατάσταση πολέμου»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Λιατίφη, προέδρου του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, ο οποίος μίλησε στο Orange Press Agency για όσα αντίκρισε φτάνοντας στο σημείο, αλλά και για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές, ανέφερε: «Χθες, μετά τις 4 η ώρα, τα ξημερώματα στην πόλη των Τρικάλων, ακούστηκε μια έκρηξη θορυβώδης. Το ακούσαμε σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 χιλιομέτρων. Καταλάβαμε και μάθαμε ότι αφορούσε μια έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα. Ήρθαμε εδώ πέρα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Είδαμε μια κατάσταση πραγματικά πολέμου. Είδαμε τραυματισμένους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο και [μάθαμε για] πέντε αγνοούμενους συναδέλφους που ήταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τέσσερις έχουν βρεθεί τα σώματά τους, οι σοροί δηλαδή, και μία εργαζόμενη ακόμα ψάχνουν να τη βρουν μέσα στα ερείπια».

Ο κ. Λιατίφης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, τονίζοντας: «Εμείς, αυτό που το Εργατικό Κέντρο, είχαμε ως προμετωπίδα των προηγούμενων μηνών ήταν η προστασία των εργαζομένων, να έχουν υγεία και ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας, στην εντατικοποίηση, και αποδεικνύεται ότι στο βωμό του κέρδους, οι εργαζόμενοι δεν γυρίζουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους και καταλήγουν μ’ αυτή την κατάσταση, βρίσκουν τραγικό θάνατο».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως σε προγενέστερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί ελλείψεις: «Εμείς και το καλοκαίρι συμμετείχαμε σ’ ένα μεικτό κλιμάκιο μαζί με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας εδώ πέρα και κάναμε έναν έλεγχο, βέβαια με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα. Εντοπίσαμε κάποιες […] σε σχέση με τις διαφυγές, διόδους διαφυγής, σε σχέση με μηχανισμούς ανίχνευσης υγραερίων, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούμε να ξέρουμε σήμερα [τι έφταιξε]. Είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες για να μας πουν ακριβώς».

Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το τι ακριβώς βρίσκεται στους χώρους όπου έγινε το δυστύχημα ο κ. Λιατίφης δήλωσε: «Εδώ έχουμε τους φούρνους, ψήνονται τα μπισκότα, που χρησιμοποιούν υγραέριο αυτό, κατά κύριο λόγο. Τώρα τα υπόλοιπα, τι δεξαμενές έχουν, τι μηχανήματα έχουν γύρω-γύρω, προφανώς είναι ένα εργοστάσιο που καταλαβαίνετε τώρα… Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Και εμείς περιμένουμε απαντήσεις, σε σχέση με το τι συνέβη και έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός».

Κλείνοντας προανήγγειλε κινητοποιήσεις: «Και αυτό προσπαθούμε τώρα, γι’ αυτό έχουμε προκηρύξει 24ωρη απεργία του Τρικάλων εδώ, αύριο, ώστε να πιέσουμε για να βρεθούν οι ένοχοι να πληρώσουν γι’ όλη αυτή την κατάσταση».