Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Μέλη του ΟΦΚΑΘ ξεκινούν από το «σημείο μηδέν» τις έρευνες για τον εντοπισμό του

Με εκπαιδευμένα σκυλιά αλλά και κάθε μέσο, ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού, τα μέλη του ΟΦΚΑΦ. Οι εθελοντές έφτασαν στο Φρε Χανίων, στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του, μήπως και μπορέσουν να ανακαλύψουν κάποιο στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του. Υπενθυμίζεται πως η εξαφάνιση του γιατρού δηλώθηκε από 39 ημέρες.

Συνολικά 16 εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) έφτασαν στα Χανιά την Τετάρτη (14.01.2026) από τη Θεσσαλονίκη, ώστε να συμβάλλουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου, του γιατρού του Βενιζέλειου νοσοκομείου. Από την ημέρα της εξαφάνισής του, η οικογένειά του δεν έχει σταματήσει να τον αναζητά, ελπίζοντας πως θα βρεθεί ζωντανός.

Οι εθελοντές τον ψάχνουν σε όλα τα πιθανά μέρη που μπορεί να βρίσκεται ο ειδικευόμενος γιατρός και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια ακόμη και πισίνες. Στις έρευνες συμμετέχουν και μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Κρήτης και Δωδεκανήσων, η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Το αυτοκίνητο του γιατρού βρέθηκε στο Φρε Χανίων και συνεπώς οι έρευνες στράφηκαν στα χωριά της περιοχής. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Λίγες ώρες πριν χαθεί, ακούστηκε για τελευταία φορά η φωνή του. Τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του είπε πως δεν ένιωθε καλά. Του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο, ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.