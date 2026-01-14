Ηράκλειο: Νέος κύκλος ερευνών για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού – Μέλη του ΟΦΚΑΘ στην Κρήτη για τον εντοπισμό του

Νέος κύκλος ερευνών ξεκινά στο Ηράκλειο για τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου χωρίς να έχει δώσει κανένα ίχνος ζωής. Με την αγωνία των δικών του ανθρώπων να βρίσκεται στο κατακόρυφο και τα αίτια γύρω από την εξαφάνιση του γιατρού ακόμη ακόμη να εξετάζονται, η εθελοντική ομάδα Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού ταξιδεύουν στην Κρήτη για να συμμετάσχουν στις έρευνες.

«Σήμερα η ομάδα του “Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού” κατεβαίνει από την Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας εκεί», λέει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοείται για 38η ημέρα. Μέρα με την μέρα όλο και μεγαλώνει η αγωνία της οικογένειας του 33χρονου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο πατέρας του, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο γιατρός, πριν εξαφανιστεί. Του είχε ζητήσει να κατέβει από την Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και έτσι έκανε. Όταν έφτασε στο σπίτι του παιδιού του, συνειδητοποίησε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και λίγη ώρα μετά, δήλωσε την εξαφάνισή του.

Η οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου δεν έχει σταματήσει να ψάχνει για το παιδί της και ελπίζει να βρεθεί ζωντανό. Ο πατέρας του νεαρού γιατρού μιλάει για τη απόφαση της οικογένειας να αναθέσει την υπόθεση στον ΟΦΚΑΘ μήπως και καταφέρουν να βρουν κάποιο στοιχείο.

«Μας σύστησαν μέσω Κρήτης, έγινε με σύσταση δηλαδή, έτσι τους βρήκαμε, και η γυναίκα μου είναι ήδη κάτω. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Είναι η ίδια ομάδα που με κυνηγό και δικά τους μέσα είχαν βρει τη σορό του διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Σερρών. Αυτοί τώρα κάνουν τον διαχωρισμό για το πώς θα το χειριστούν», αναφέρει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια του 33χρονου παραλίγο να πέσει θύμα απάτης ενός ιδιωτικού ερευνητή που προσπάθησε να τους πείσει ότι θα βρει το παιδί τους με τη χρήση κβαντικής μηχανής. Σκοπός του ήταν να «πατήσει» στον πόνο τους και να τους αποσπάσει 5.000 ευρώ.