Συναγερμός έχει σημάνει στην Αθήνα μετά την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα της Τουρκίας προς την Ελλάδα για τους πρόσφυγες από την Συρία.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι η Ελλάδα έχει αυστηροποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα. Όπως τόνιζαν επίσης μετά τις εξελίξεις στο Ιντλίμπ είναι σε διαρκή επικοινωνία με ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει ότι είχε ήδη δώσει εντολές στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και στον Αρχηγό του Λιμενικού να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των σκαφών και τον αριθμό των περιπολιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αιτία για τον συναγερμό είναι ο ωμός εκβιασμός του Ταγίπ Ερντογάν προς την Δύση και την Ελλάδα.

Από τα ξημερώματα, εκατοντάδες μετανάστες έχουν ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Τουρκία και κατευθύνονται προς τα σύνορα της χώρας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Video shows refugees heading to the Aegean Sea beaches after #Turkey stated yesterday that it cannot control the borders after 33 soldiers were killed in #Idlib #Syria.

pic.twitter.com/LYM0QMSLY0 — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) February 28, 2020

Οι άνθρωποι αυτοί δεν ελέγχονται από κανέναν και γι’ αυτό προϊδέασαν ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι λέγοντας ότι η Άγκυρα πλέον δεν θα σταματά τους πρόσφυγες που θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Το τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT και ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός NTV μετέδωσαν εικόνες από μερικές δεκάδες ανθρώπους, τους οποίους παρουσίασαν ως μετανάστες που κατευθύνονται προς τα σύνορα με την Ελλάδα.

Το πρακτορείο DHA μετέδωσε ότι περίπου 300 Σύροι, Ιρακινοί ακόμη και Ιρανοί μετανάστες κατευθύνονται προς τα σύνορα στην Αδριανούπολη. Την ίδια πληροφορία μετέδωσε και το πρακτορείο Demiroren.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, που πρόσκειται στην τουρκική κυβέρνηση, η απόφαση “να ανοίξουν οι πόρτες” από την Τουρκία ελήφθη στη διάρκεια έκτακτου συμβουλίου ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Syrian refugees run towards European border as #Turkey will no longer stop them pic.twitter.com/34kQp6Iko9 — RT (@RT_com) February 28, 2020

To Demiroren πρόσθεσε εξάλλου ότι άλλη ομάδα μεταναστών έχει συγκεντρωθεί στις ακτές των Δαρδανελλίων με σκοπό να περάσουν με βάρκες στην Ελλάδα.

Εξάλλου το TRT μετέδωσε ότι δεκάδες άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν το συνοριακό πέρασμα Καπίκουλε και να εισέλθουν στη Βουλγαρία, όμως οι αρχές εκεί δεν τους επέτρεψαν την είσοδο στο βουλγαρικό έδαφος.