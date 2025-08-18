Ελλάδα

Ελ. Βενιζέλος: Συνελήφθη άνδρας που είχε καταπιεί 100 σακουλάκια κοκαϊνη

Το δρομολόγιο του άνδρα που είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης
Ναρκωτικά

Έναν περίεργο και επικίνδυνο τρόπο επέλεξε ένας άνδρας για να περάσει ναρκωτικά στην χώρα μας, καθώς εντοπίστηκε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έχοντας καταπιεί αυγουλάκια κοκαΐνης.

Ο άνδρας από τη Βραζιλία, συνελήφθητο πρωί της Δευτέρας 18.8.2025 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 «αυγουλάκια» κοκαΐνης.

Αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ελλάδα
