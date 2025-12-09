Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις στην τραγουδίστρια που λιποθύμησε στην πρόβα του «The Voice»

Στα χέρια των γιατρών παραμένει από την Δευτέρα (08-12-2025) η Έλενα Παπαρίζου που κατέρρευσε στα γυρίσματα του «The Voice». Η 43χρονη τραγουδίστρια υποβάλλεται σε εξετάσεις προκειμένου στη συνέχεια να της χορηγηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η Έλενα Παπαρίζου έχει στο πλευρό της στενούς συγγενείς και φίλους της. Ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και ευελπιστεί να πάρει εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύεται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά η ομάδα της εκπομπής «Happy Day», η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τους γιατρούς και έχει υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις προκειμένου οι ειδικοί να διακρίνουν την ακριβή αιτία που προκάλεσαν το λιποθυμικό επεισόδιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι είναι αυτό που έκανε την τραγουδίστρια να νιώσει αυτή την έντονη αδιαθεσία, ωστόσο οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μάλιστα, μεταφέροντας το ρεπορτάζ είπε στην εκπομπή: «Λιποθύμησε κατά την διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα και στα προσωπικά της».

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Έλενα Παπαρίζου δεν είχε δείξει κανένα σημάδι αδιαθεσίας τις προηγούμενες μέρες. Η παραγωγή του show εξέτασε το ενδεχόμενο να διακόψει προσωρινά τα γυρίσματα, όμως επειδή βρίσκονται στην τελική ευθεία και το πρόγραμμα των coaches είναι ασφυκτικό, αναζητήθηκε άμεσα λύση.

Η λύση ήρθε στο πρόσωπο του Κωστή Μαραβέγια. Ο τραγουδιστής δέχτηκε με μεγάλη χαρά να καθίσει σήμερα στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, αντικαθιστώντας την ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αφού στο παρελθόν υπήρξε coach στο The Voice.

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της», αναφέρει η ανακοίνωση της Minos Emi και της Universal.