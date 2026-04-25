Ελευθερία Γιακουμάκη: Άφαντο το κινητό της και το όπλο – Στο «μικροσκόπιο» η κλήση του δράστη μετά τη δολοφονία

Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, στο Ηράκλειο, παρά το γεγονός πως ο πρώην σύντροφός της ήταν ο άνθρωπος που τράβηξε την σκανδάλη, την τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι αρχές ερευνούν προσεκτικά κάθε δευτερόλεπτο των βίντεο που καταγράφουν τον 40χρονο μετά τη δολοφονία, θέλοντας να διαπιστώσουν το αν ο δράστης είχε συνεργούς και σε ποιο μέρος του Ηρακλείου έχει κρύψει το κινητό του θύματος και το όπλο με το οποίο της αφαίρεσε τη ζωή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα καρέ που τον αποτυπώνουν στην καφετέρια, 45 λεπτά μετά τη δολοφονία. Ανήσυχος, ζητά από τους υπαλλήλους να καλέσουν ένα ταξί, λέγοντας πως είχε ατύχημα με το όχημά του.

Αν και στην αρχή θεωρούνταν πως το τροχαίο ήταν σκηνοθετημένο για να καλύψει τα ίχνη του, στη συνέχεια αποδείχθηκε πως όντως είχε ατύχημα.

Στον πανικό του όμως, έπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου, λέγοντας στον οδηγό του ταξί πως έπεσε από άλογο ενώ στον οδηγό της οδικής βοήθειας πως έπεσε από την μηχανή.

Την ίδια στιγμή, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως ο 40χρονος αν και είχε τηλέφωνο, ζήτησε να κάνει κλήση από το σταθερό της καφετέριας.

Στα πλάνα φαίνεται να μιλά με κάποιον στο τηλέφωνο, άτομο το οποίο αναζητείται από τις αρχές για να διαπιστωθεί η πιθανή εμπλοκή του.

Και ενώ εκείνος μιλά με αγωνία στο τηλέφωνο, δίπλα του στέκεται μία νύφη και συνάδελφος της αδικοχαμένης Ελευθερίας.

«Τον είδα, είχε αμυχές στο πρόσωπο, της είχε κάνει τη ζωή αφόρητη», είπε για τον φίλη της.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται ώστε να βρεθεί το όπλο και το κινητό της 43χρονης, μήπως και δώσουν παραπάνω στοιχεία για τη στυγερή δολοφονία που συντάραξε το Ηράκλειο.