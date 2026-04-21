Ελευθερία Γιακουμάκη: Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης από το Ηράκλειο – «Δεν είχαμε κανένα σημάδι ότι ήθελε να φύγει», λέει ο γιος της

Συνεχίζεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που έχει εξαφανιστεί από το Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να χτενίζουν την περιοχή για να εντοπίσουν οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη της γυναίκας.

Η 43χρονη, είναι μητέρα 3 παιδιών και εξαφανίστηκε την Κυριακή (19/4/2026) από τις Δάφνες Ηρακλείου, με τα ερωτηματικά να πληθαίνουν. Το τελευταίο στίγμα από το κινητό της εντοπίστηκε στις Πάνω Αρχάνες, με τις έρευνες να στρέφονται στην περιοχή. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο, ενώ η οικογένειά της ζει ώρες απόγνωσης, περιμένοντας κάποιο νέο που θα δώσει απαντήσεις.

Την εξαφάνιση, δήλωσε ο 21χρονος γιος της γυναίκας, με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της να προκαλεί ανησυχία καθώς όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, δεν θα εξαφανιζόταν έτσι. Το κουβάρι που περιπλέκει την υπόθεση, είναι ότι λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της είχε δικαστήριο με τον πρώην άντρα της.

Στην εκπομπή Live News, μίλησε και ο πρώην σύζυγος της 43χρονης και ανέφερε: «Είμασταν 8 χρόνια εκτός. Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής που ήταν για εξύβριση. Δεν ήξερα κάτι, έχω προχωρήσει τη ζωή μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και δεν θέλω να έχω πρόβλημα με κανέναν άλλον», αναφέρει μεταξύ άλλων ο άνδρας.

Ο αδερφός της 43χρονης μίλησε και είπε μεταξύ άλλων ότι «ψάχνουμε την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει τις αρχές, υπήρχαν εντάσεις με τον πρώην σύντροφό της».

«Κάθε βοήθεια είναι σημαντική και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχουν περάσει και πολλές ώρες και δυσκολεύει», ανέφερε ο αδερφός της αγνοούμενης. Όπως είπε ακόμη όταν είχε φύγει κατά το παρελθόν για πολλές ώρες, είχε ενημερώσει.

Για τη σχέση με τον πρώην σύντροφό της, ανέφερε πως πριν δύο μήνες έληξε και είχε διάρκεια περίπου έναν χρόνο. «Υπήρχαν εντάσεις από ότι ξέρω από την αδερφή μου πριν το λήξουνε, στην πορεία όμως αφού χώρισαν, δεν την ενοχλούσε».

Ο 43χρονος πρώην σύντροφος

Η Ελευθερία, είχε για έναν χρόνο σχέση με έναν 43χρονο, ο οποίος προσήχθη την Δευτέρα από τις αρχές για να καταθέσει ο,τι μπορεί να γνωρίζει για την εξαφάνισή της και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ερωτήθηκε για κάποιες γρατζουνιές που είχε στο πρόσωπο, με τον ίδιο να λέει ότι προέκυψαν από κάποιο ατύχημα με το μηχανάκι.

Η μητέρα Ελευθερίας, μίλησε στην εκπομπή για τον άνδρα αυτό που όπως λέει, η κόρη της δεν είχε πει τίποτα για εκείνον, ενώ η ίδια τον είχε δει μόνο μία φορά.

«Δεν ξέρω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος δεν μπήκε σπίτι μου, μία φορά. Την είχα δει αναστατωμένη από αυτόν τον χωρισμό, δεν είχε πει τίποτα για τον άνδρα αυτόν, ούτε στα παιδιά της».

Μιλώντας νωρίτερα στο newsit.gr, η μητέρα της 43χρονης περιγράφει με λεπτομέρειες τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε η κόρη της με την οικογένεια, αλλά και τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλοι μετά την εξαφάνιση.

Όπως εξηγεί, η τελευταία επαφή της οικογένειας με την Ελευθερία έγινε λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η ίδια περιγράφει το σοκ που προκάλεσε η ξαφνική διακοπή της επικοινωνίας, αλλά και την αγωνία των παιδιών της αγνοούμενης που προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης

Τι λένε τα παιδιά της

Στο «Live News» μιλούν τα δύο από τα τρία παιδιά της αγνοούμενης που αγωνιούν. «Ψάχνουν τα στίγματα, ψάχνουν τα σημεία από το τηλέφωνό της», ανέφερε ο Κωνσταντίνος, γιος της 43χρονης.

Ο 21χρονος γιος της, μίλησε στο Live News και μεταξύ άλλων είπε ότι είχε πάντα ενήμερα τα παιδιά της. Όπως τόνισε «δεν είχαμε κανένα σημάδι ότι ήθελε να φύγει».

Η 43χρονη φέρεται να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Από τις Δάφνες Ηρακλείου κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της.

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», λέει ο γιος της.

«Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω», τονίζει ο αδερφός της γυναίκας στο Live News.

Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Και συνέχισε ο γιος της 43χρονης: «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα».

Οι δικοί της άνθρωποι επαναλαμβάνουν πως η ίδια δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα έφερνε ποτέ τα παιδιά της σε μία τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση: «Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο», λέει ο γιος της.