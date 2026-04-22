Ελευθερία Γιακουμάκη: Συγκλονισμένα τα αδέρφια του 40χρονου πρώην συντρόφου της – «Κατέστρεψε δύο οικογένειες, δεν μπορέσαμε να το προλάβουμε»

Μακάβριο ήταν το τέλος της αναζήτησης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία μετά από 3 ημέρες που ήταν αγνοούμενη βρέθηκε νεκρή, με τον πρώην σύντροφό της να φέρεται ότι την δολοφόνησε.

Όπως όλα δείχνουν ο 40χρονος πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε εν ψυχρώ, με το σώμα της να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό της στο χωριό του Ηρακλείου, λίγες ώρες αφού είχε βρεθεί νεκρός και ο φερόμενος ως δράστης.

Τα αδέρφια του 40χρονου λίγες ώρες πριν τον κηδέψουν στην Αγία Βαρβάρα, τόπος όπου βρέθηκε η σορός της γυναίκας και κατάγεται ο ίδιος έστειλαν μία δήλωση στο Cretalive.gr κατά την οποία ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια της 43χρονης.

Μεταξύ άλλων εκφράζουν το σοκ τους για τις τρομακτικές αποκαλύψεις ενώ όπως λένε έχουν χρέος να σταθούν δίπλα στο ανιψάκι τους, το παιδί του Μαρίνου. Υπογραμμίζουν ότι δεν είχαν ιδέα για όσα σχεδίαζε, δεν είχαν κανένα σημάδι και δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των τριών αδερφών του 40χρονου

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκα.ς

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος, Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης»