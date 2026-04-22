Η Ελευθερία Γιακουμάκη πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι από 40χρονο πρώην σύντροφό της – Πήγε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από τη δολοφονία δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο που είχε εξαφανιστεί εδώ και 3 ημέρες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να αποκαλύπτουν το τραγικό της τέλος.

Η 43χρονη γυναίκα, μητέρα 3 παιδιών, βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης 22.04.2026, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε εντοπιστεί νεκρός ο πρώην σύντροφός της ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, με τη δολοφονία της γυναίκας στο Ηράκλειο να έχει συγκλονίσει.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με το επικρατέστερο σενάριο να είναι ότι ο άνδρας, σκότωσε την 43χρονη και μετά αυτοκτόνησε, κοντά σε ένα ξωκλήσι μάλιστα που ήταν και το σημείο που βρισκόταν το ζευγάρι όταν ήταν μαζί.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το CretaLive, ο 40χρονος φέρεται να εκτέλεσε την πρώην σύντροφό του εν ψυχρώ το πρωί της Κυριακή, με το που την είδε.

Αυτό είναι το συμπέρασμα των αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου βάσει της αυτοψίας που έγινε στον τόπο όπου εντοπίστηκε η σορός της άτυχης μητέρας, τα όσα διαπίστωσε η ιατροδικαστής αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που εξέτασαν.

Όπως εκτιμάται, ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την γυναίκα την ημέρα εκείνη με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε κουβέντα. Η εκδοχή που παρουσιάζεται από την ΕΛΑΣ είναι ότι την πλησίασε από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας την στο κεφάλι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το κορμί της έγειρε προς τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου.

Έγκυρες αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι όλο αυτό συνέβη μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Αν η συνάντηση ήταν τυχαία ή την κάλεσε να συναντηθούν, δεν έχει αποσαφηνιστεί όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις φέρεται να επικοινώνησε μαζί της θέλωντας να τη δει και να της μιλήσει, με πραγματικό σκοπό να της στερήσει τη ζωή, αφού δεν ήτανα πλέον μαζί.

Αστυνομικοί, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας είναι ο πρώην σύντροφος της. Αναφέρεται ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν την υπόθεση και την σύνδεση της εξαφάνισης και δολοφονίας της Ρίτσας με την αυτοκτονία του 40χρονου την Τρίτη, στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, λίγο πριν τον Προφήτη Ηλία.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή με ένα τραύμα από σφαίρα από 9άρι πιστόλι από πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Μάλιστα, η βολίδα είναι σφηνωμένη στο αυτοκίνητο.

Γερανός της ΕΛ.ΑΣ απομάκρυνε το βράδυ της Τετάρτης το αυτοκίνητο της Ελευθερίας από τον τόπο της τραγωδίας, στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

Στο λευκό όχημα έγινε εξερεύνηση από κλιμάκιο της σήμανσης, ενώ θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα στο Αστυνομικό Μέγαρο όπου και θα μεταφερθεί.

Η σορός της γυναίκας λόγω του ανώμαλου εδάφους στην περιοχή μεταφέρθηκε μετά τον εντοπισμό της σε καρότσα αγροτικού, μέχρι τον κεντρικό δρόμου όπου την παρέλαβε η νεκροφόρα.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας

Σκηνές που θυμίζουν αρχαία τραγωδία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα στο σημείο Βότυρος, γνωστό και ως «Πίτες της Γριάς», όταν συγγενείς της 43χρονης Ελευθερίας έφτασαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με τον πόνο να είναι διάχυτος και κανείς να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι στενοί συγγενείς της άτυχης μητέρας ξέσπασαν σε λυγμούς, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά τους. Ο θρήνος και η απόγνωση κυριάρχησαν στο σημείο, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικές.

Ο 40χρονος μετακίνησε τη σορό και προσπάθησε να καλύψει τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 40χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης δεν προχώρησε στη δολοφονία στο σημείο όπου τελικά βρέθηκε η σορός της, αλλά φέρεται να μετέφερε τόσο το πτώμα όσο και το αυτοκίνητό της, προσπαθώντας να καλύψει τα ίχνη του. Οι κινήσεις του μετά το έγκλημα δείχνουν προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών, ενώ ο ίδιος φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 19 Απριλίου, περίπου στις 11:00, ο δράστης συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές. Περίπου μία ώρα αργότερα καταγράφηκε να κινείται πεζός προς κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών, από όπου πήρε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Στη συνέχεια πήρε το δικό του όχημα, επέστρεψε στο ίδιο σημείο και έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα, ολοκληρώνοντας έτσι μια σειρά κινήσεων που εξετάζονται διεξοδικά από τις αρχές.

Όπως αποκάλυψε το Mega, o 40χρονος είχε πάει στις αρχές για να καταθέσει το πρωί της Δευτέρας, όπου και τους είχε πει για τις γρατζουνιές από το ατύχημα με τη μηχανή που φέρεται να ήταν σκηνοθετημένο για να έχει άλλοθι.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρώην σύντροφός της ξαναπήγε στις αρχές για να τονίζει ότι δεν είχε δει καθόλου τη γυναίκα την Κυριακή, και ότι είχε παραμείνει σπίτι με τα στοιχεία, να δείχνουν το αντίθετο, καθώς ο άνδρας επέστρεψε στο σημείο με ένα smart. Όταν κατάλαβε ότι δεν πείθει τους αστυνομικούς, φαίνεται ότι αυτοπυροβολήθηκε έξω από το εκκλησάκι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2021, για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο ένα όπλο τύπου στυλό.