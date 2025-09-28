«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθη 25χρονος στο αεροδρόμιο με 18 κιλά κάνναβης μέσα στην βαλίτσα

Ένας 25χρονος αλλοδαπός που αποδείχτηκε μέλος εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθη χθες το μεσημέρι, Σάββατο (28/9/2025) από αστυνομικούς καθώς επιχείρησε να εισάγει μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 25χρονο, καθώς γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μέσω αεροδρομίου, και αυτή τη φορά μέσω του «Ελευθέριος Βενιζέλος». Με την αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών και την δημιουργία «προφίλ» (profiling), ο νεαρός με τα σακουλάκια κάνναβης ταυτοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε η εγκληματική του δράση.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος ερχόταν από κάποια χώρα του εξωτερικού όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου.

Εκείνος είχε κρύψει μέσα στην βαλίτσα του, με σκοπό να τα διακινήσει, 36 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν 18.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.