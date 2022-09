Την δική της «άμυνα» απέναντι σε έναν αστεροειδή ετοιμάζει η NASA θέλοντας να τον βγάλει από την τροχιά του και στο εγχείρημα συμμετέχουν και Έλληνες επιστήμονες.

Σε μερικές ώρες μια στιγμή που θεωρείται δίχως υπερβολή σταθμός για τη NASA, θα κρίνει εάν η ανθρωπότητα θα μπορεί με τη συλλογή πρωτόγνωρων δεδομένων να σχεδιάσει πλέον ένα σύστημα πλανητικής άμυνας που θα συμβάλει στην αποτροπή μιας καταστροφής από έναν αστεροειδή πάνω στον πλανήτη Γη.

“Έχει σημασία ιστορική το σημερινό πείραμα. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να αλλαχθεί η πορεία ενός ουράνιου σώματος με ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ”, σχολιάζει μιλώντας στο στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, “Πρακτορείο 104.9FM, o δρ. Κλεομένης Τσιγάνης, καθηγητής Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχει στο εγχείρημα.

Παροτρύνει μάλιστα ερασιτέχνες αστρονόμους με εμπειρία και αξιόλογο εξοπλισμό να “προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον «Δίμορφο» και να δουν εάν θα γίνει πιο λαμπρός όταν τα θραύσματα που προκύψουν από την έκρηξη θα φωτιστούν από τον ήλιο και συνεπώς θα γίνει πιο λαμπρός για αρκετές ώρες μετά τη πρόσκρουση!”.

“Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα. Ξημερώματα Τρίτης στις δύο και τέταρτο περίπου θα πρέπει καλώς εχόντων των πραγμάτων το σκάφος DART που εκτοξεύτηκε πέρυσι το Νοέμβριο να χτυπήσει τον συγκεκριμένο αστεροειδή που στα 160 μέτρα περίπου είναι ο μικρός από τους δύο αστεροειδείς που γυρνούν ο ένας γύρω από τον άλλον ενώ ταυτόχρονα… περπατούν γύρω από τον Ήλιο, σε απόσταση. Με βάση τα τελευταία δεδομένα όλα πηγαίνουν κατ’ ευχή, η κάμερα που φέρει το DART δουλεύει κανονικά και έχει μάλιστα εντοπίσει τον μεγάλο από τους δύο αστεροειδείς, ο οποίος θα την καθοδηγήσει σιγά, σιγά προς το τελικό στόχο. Όλα αυτά ενώ το DART πηγαίνει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, 25.000 χλμ/ώρα” εξήγησε ο Δρ. Τσιγάνης. Η ομάδα του Έλληνα καθηγητή θα συμμετέχει, όπως μάλιστα αποκάλυψε, από την πρώτη στιγμή στο παγκοσμίου σημασίας επιστημονικό διαστημικό πείραμα.

“Η ομάδα μας εδώ στο ΑΠΘ, εμπλέκεται στο κομμάτι του λογισμικού (σ.σ software). Και για το πρόγραμμα DART αλλά και για το ευρωπαϊκό HERA που ακολουθεί στην ανάλυση. Για το DART αλλά και για την ευρωπαϊκή αποστολή “Ήρα” (σ.σ HERΑ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), είμαστε ειδικοί στο να ερμηνεύουμε τα λεγόμενα δυναμικά φαινόμενα, τις κινήσεις δηλαδή των σωμάτων. Κάνουμε επομένως λεπτομερή προσομοίωση του πως είναι στο σύστημα και κινείται πριν το χτυπήσει το DART και του τι αναμένουμε να συμβεί μετά το χτύπημα του. Προφανώς μόλις πάρουμε στα χέρια μας και πραγματικά δεδομένα σε μερικές εβδομάδες, θα έχουμε μια καλύτερη, μικρότερη περιοχή των παραμέτρων στην οποία θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα τα επόμενα ένα δύο χρόνια προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς τι έκανε το DART με το χτύπημα του πάνω στον αστεροειδή”, εξηγεί ο Έλληνας επιστήμονας ερωτηθείς για την ελληνική συμβολή στην παγκόσμια αυτή αποστολή του DART (Double Asteroid Redirection Test) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).

